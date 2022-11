Leslie Phillips, acteur britannique connu pour ses rôles dans la série de films Carry On et pour avoir incarné la voix du choixpeau magique dans la saga Harry Potter, est décédé à l’âge de 98 ans.

L'agent du comédien, Jonathan Lloyd, a confirmé mardi qu'il est mort «paisiblement à l’intérieur de sa résidence», lundi.

À lire également:

L’acteur de renommée a fait sa première apparition au grand écran dans les années 1930. On se souvient de lui pour son portrait exagéré de la classe supérieure dans les films Carry On Nurse, Carry On Teacher et Carry On Constable en 1959 et 1960.

Il est devenu célèbre grâce à ses des répliques cultes et suggestives telles que «Ding dong» et «Eh bien, bonjour».

Bien qu’il ait interprété davantage de rôles dans des comédies, il a ensuite changé de branche en jouant dans Venus, un drame réalisé par Roger Michell en 2006, ce qui lui a permis de remporter le titre de meilleur acteur de second rôle aux British Academy Film Wards. Il a également prêté sa voix pour les films Harry Potter, adaptés de la série de livres de J.K. Rowling. Il aura marqué une génération, lui qui a choisi la maison d’Harry Potter dans le premier film de la saga.

Leslie Samuel Phillips en né à Tottenham, quartier situé dans le nord de Londres, le 20 avril 1924. Il a fait des études en arts dramatiques, en dance et en diction à l’Italia Conti Stage School, avant de servir comme lieutenant pendant la Deuxième Guerre mondiale.