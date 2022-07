De nouvelles recherches ont identifié une forme unique de chimiothérapie dont les expériences préliminaires montrent qu'elle est efficace pour cibler différentes cellules leucémiques.

Ce texte est une traduction d'un article de CTV News.

Publiée dans la revue Leukemia, une étude menée par des chercheurs de l'Université Rice et du MD Anderson Cancer Center de l'Université du Texas a découvert un nouveau potentiel dans divers composés qui ciblent spécifiquement les mitochondries, qui fournissent de l'énergie aux cellules.

«Bien que cela soit très prometteur, nous sommes encore loin d'avoir un nouveau traitement que nous pouvons utiliser en clinique», a déclaré la biochimiste de Rice Natasha Kirienko et auteur correspondant de l'étude dans un communiqué. «Nous avons encore beaucoup à découvrir.»

Les chercheurs ont précédemment examiné environ 45 000 composés à petites molécules pour en trouver qui ciblent les mitochondries.

Pour leur dernière étude, ils en ont choisi huit et ont trouvé entre cinq et 30 analogues proches pour chacun.

Les chercheurs ont ensuite effectué des dizaines de milliers de tests pour déterminer lesquels étaient toxiques pour les cellules leucémiques, seuls ou combinés à des médicaments de chimiothérapie existants tels que la doxorubicine.

Il a déjà été démontré que les huit composés ciblaient les mitochondries en démarrant un processus appelé mitophagie, ou lorsqu'une cellule se déclasse et recycle ses anciennes mitochondries.

Le cancer est connu pour utiliser la mitophagie pour se nourrir, selon les chercheurs, des recherches antérieures montrant que les cellules leucémiques ont des mitochondries beaucoup plus endommagées que celles qui sont saines.

Les chercheurs pensaient que les médicaments qui provoquent la mitophagie pourraient affaiblir les cellules leucémiques et les rendre plus sensibles à la chimiothérapie.

En fin de compte, ils ont découvert que six étaient les plus efficaces pour tuer les cellules de la leucémie myéloïde aiguë. Parmi ceux-ci, cinq étaient également efficaces pour tuer les cellules de la leucémie aiguë lymphoblastique et de la leucémie myéloïde chronique.

Tous les médicaments induisant la mitophagie ont causé beaucoup moins de dommages aux cellules saines, selon les chercheurs.

Les expériences ont également montré que plusieurs composés induisant la mitophagie étaient «significativement» plus synergiques avec la doxorubicine.

Pour leurs dernières expériences, les chercheurs ont testé l'un des composés les plus efficaces sur des souris implantées avec des cellules cancéreuses provenant d'un patient atteint de leucémie.

L'étude a révélé que le composé était efficace pour tuer les cellules de la leucémie myéloïde aiguë chez la souris.

«Nous devons affiner la dose que nous pensons être la meilleure, et peut-être le plus important, nous devons tester sur une grande variété de cancers de la LMA (leucémie myéloïde aiguë)», a déclaré Kirienko.

«L'AML présente de nombreuses variations, et nous devons savoir quels patients sont les plus susceptibles de bénéficier de ce traitement et lesquels ne le sont pas. Ce n'est qu'après avoir effectué ce travail, qui peut prendre quelques années, que nous pourrons commencer tests chez l'homme.»