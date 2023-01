Leylah Annie Fernandez a entrepris sa saison 2023 avec une victoire catégorique de 6-1, 6-1 lundi contre Brenda Fruhvirtova au premier tour de la Classique de tennis ASB disputée à Auckland, en Nouvelle-Zélande.

La Québécoise, troisième tête de série du tournoi, n'a eu besoin que de 61 minutes pour balayer l'adolescente tchèque âgée de 15 ans.



Fernandez avait pris la mesure de trois joueuses du top-5 mondial, dont la championne en titre Naomi Osaka, en route vers une participation à la finale des Internationaux des États-Unis en 2021. Elle avait ensuite baissé pavillon devant la Britannique Emma Raducanu, qui participe aussi au tournoi d'Auckland.

La Lavalloise âgée de 20 ans a admis que la vie avait été difficile depuis sa présence en finale à Flushing Meadows, en raison des attentes démesurées envers elle.

«Ç'a été plus difficile mentalement et émotionnellement, parce que tu ignores ce que l'avenir te réservera. Tu te surprends à avoir de grands rêves, puis soudainement tu trébuches et tu as l'impression que tu ne te relèveras plus», a-t-elle mentionné.

«J'essaie de ne plus penser au passé, de me concentrer sur le présent et de continuer de progresser, a poursuivi Fernandez. L'un de mes objectifs est d'être plus constante, de me rendre plus loin dans les tournois de façon régulière, et de toujours garder à l'esprit ma condition physique, mentale et l'état de mon jeu.»



Un peu plus tôt lundi, la Chinoise Zhu Lin a surpris l'Américaine Madison Brengle 4-6, 7-6, 6-4 dans un match qui s'est poursuivi pendant près de quatre heures en raison des nombreuses interruptions provoquées par la pluie.

Lin affrontera au prochain tour Venus Williams, qui a finalement inscrit une victoire en simple à sa fiche.

La joueuse âgée de 42 ans a vaincu Katie Volynets 7-6 (4) 6-2. Il s'agissait de sa première victoire en simple depuis Wimbledon en 2021.

La détentrice de sept titres du Grand Chelem en carrière a obtenu un laissez-passer pour le tableau principal des Internationaux d'Australie.

Williams a mis un terme à une séquence de neuf défaites sur le circuit de la WTA qui a commencé il y a deux ans. Elle avait compilé une fiche de 0-4 en simple la saison dernière.