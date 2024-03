Gilles Courteau, Patrice Bergeron, Alexandre Daigle, feu Réginald Savage et Maxime Talbot seront intronisés au Temple de la renommée de la LHJMQ, a annoncé le circuit lundi.

La cérémonie aura lieu le 18 septembre au Théâtre Manuvie, à Brossard.



En moins de 18 mois, Bergeron est passé des rangs midget à la Ligue nationale de hockey.

Il a passé une seule saison complète dans la LHJMQ, avec le Titan d'Acadie-Bathurst.

Repêché en deuxième ronde par les Bruins en 2003, il a pris part à 1464 matches avec Boston. Sa carrière de 19 saisons a pris fin à 37 ans, après la saison 2022-2023.



Depuis septembre 2011, le numéro 37 qu’il a porté avec le Titan est retiré dans les hauteurs du Centre K.C. Irving, à Bathurst.

Courteau a passé 47 saisons dans la LHJMQ, incluant 37 ans à titre de président ou commissaire.

Il a été l’auteur de plusieurs politiques et programmes dont le programme antidopage, la politique scolaire, la politique antidiscriminatoire, la politique contre le harcèlement et la violence et le programme d’aide aux joueurs.

En décembre 2022, la coupe du Président, remise aux champions des séries, a été rebaptisée le trophée Gilles-Courteau.

Daigle a été repêché premier au total en 1993, par les Sénateurs d'Ottawa. À sa première saison, il a été le deuxième pointeur du club avec 51 points, dont 20 buts.

La saison 2005-2006 sera sa dernière dans la LNH après qu'il ait amassé 327 points, en 616 parties.

Son numéro 91 porté avec les Tigres de Victoriaville a été retiré en février 2017.

En 1989-1990, le regretté Savage a aidé les Tigres à remporter le championnat de la saison régulière, le premier et seul de l'histoire de la formation.

Choix de première ronde des Capitals de Washington en 1988, il n'a eu la chance de disputer que 34 parties dans la Ligue nationale, inscrivant 12 points, avec Washington et les Nordiques de Québec. Il a signé le rare exploit d'inscrire son premier but dans la LNH sur un tir de pénalité.

Son #77 a été immortalisé par les Tigres le 4 novembre 2011.

Reconnu comme un leader remarquable et un joueur acharné, Talbot a été repêché huitième au total en 2000, par les Huskies de Rouyn-Noranda.

Capitaine des Olympiques en 2003 et 2004, il a alors contribué à deux conquêtes de la coupe du Président.

À chaque occasion, il a mérité le trophée Guy-Lafleur, à titre de joueur le plus utile des séries de la LHJMQ.

Choix de huitième tour des Penguins de Pittsburgh en 2002, c'est en 2009, lors du septième match de la finale, qu'il connaîtra son heure de gloire.

Son but vainqueur contre Detroit a permis aux Penguins de gagner une troisième coupe Stanley. Durant ce tournoi printanier il a récolté huit buts et 13 points, en 24 matches.