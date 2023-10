L'ouragan Lidia a touché terre mardi soir en tant que tempête «extrêmement dangereuse» de catégorie 4 avec des vents de 220 km/h près des stations balnéaires mexicaines de Puerto Vallarta, sur la côte Pacifique.

Le Centre national des ouragans des États-Unis a déclaré que l'œil de Lidia semblait avoir atteint la terre ferme près de Las Penitas, dans l'État de Jalisco, à l'ouest du pays. La région est une péninsule peu peuplée. La tempête se déplace au sud de Puerto Vallarta, ce qui pourrait amortir le coup porté à la station.

En 2015, l'ouragan Patricia, un ouragan de catégorie 5, a également touché terre sur la même partie du littoral peu peuplée entre Puerto Vallarta et le principal port de Manzanillo.

On s'attendait à ce que Lidia s'affaiblisse rapidement au-dessus des montagnes et se dissipe, mais elle était toujours capable d'inonder la région de fortes pluies. Les météorologues prévoyaient toujours que Lidia pourrait être un ouragan de catégorie 1 lorsqu'elle toucherait Guadalajara, la deuxième plus grande ville du Mexique, vers minuit.

Le Centre national des ouragans des États-Unis prévoit des précipitations totales de 100 à 200 millimètres, avec des sommets de 300 millimètres possibles dans certains endroits de l'État de Nayarit, dans les parties sud de l'État de Sinaloa et dans les zones côtières de Jalisco.

Les autorités locales ont annulé les cours dans les communautés autour de la côte. L'impact attendu survient un jour après que la tempête tropicale Max a frappé la côte sud du Pacifique à des centaines de kilomètres de là avant de se dissiper. Les pluies de Max ont emporté une partie d'une autoroute côtière dans l'État méridional de Guerrero.

Lidia était centrée mardi à environ 55 km au sud-ouest de Puerto Vallarta et se déplaçait vers l'est-nord-est à une vitesse d'environ 26 km/h.

Le centre des ouragans a mis en garde contre des crues éclairs et des ondes de tempêtes provoquées par l'ouragan.