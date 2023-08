L'entreprise québécoise Lightspeed rapporte qu'elle a subi une perte nette de 48,7 millions $ US au premier trimestre de 2023, ou 0,32 $ par action, alors qu'un an plus tôt, elle avait essuyé une perte nette de 100,8 millions $ US, ou 0,68 $ par action.

L'entreprise établie à Montréal, qui met de l'avant une plateforme de commerce pour les entreprises, a comptabilisé lors de la période terminée le 30 juin dernier une perte ajustée de 2,2 millions $ US, ou 0,01 $ par action, comparativement à une perte nette ajustée de 17,6 millions $ US, ou 0,12 $ par action l'année précédente.



Au cours de la même période, le total des produits des activités ordinaires de Lightspeed a bondi de 20 %, à 209,1 millions US $.

Au plus récent quatrième trimestre, Lightspeed avait enregistré une perte de 74,5 millions $ US contre une perte de 114,5 millions $ US au même trimestre un an plus tôt.