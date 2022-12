Le gigantesque projet de prolongement de la ligne bleue du Métro de Montréal a franchi une nouvelle étape: la Société de Transports de Montréal (STM) a lancé, lundi, un appel d’offres afin de trouver l'entreprise qui assurera la construction du tunnel et la préparation des emplacements où seront situées les futures stations.

Le prolongement, qui devrait être livré en 2029, prévoit six kilomètres de tunnel et l’ajout de cinq stations au réseau de la STM. Le coût total est évalué à 6,4 milliards de dollars.

À lire | Tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine : «un premier mois positif», selon Québec

«Il s’agit du plus important contrat à octroyer» dans le projet, confirme-t-on. L’entreprise retenue pour effectuer les nombreux travaux sera connue au deuxième trimestre de 2023.

Dans les détails, on devra notamment faire la conception détaillée du tunnelier, construire le tunnel entre Pie-IX et Anjou Ouest, excaver le sol où se retrouveront les stations Pie-IX (l'édicule principal seulement), Viau et Lacordaire ainsi que de certaines structures auxiliaires.



Crédit photo | STM

La STM fait savoir que le tunnelier est électriquement alimenté et que les «citoyens ne seront possiblement même pas conscients de son passage sous leur domicile.»

Rappelons que les cinq stations prévues se trouveront dans l’axe de la rue Jean-Talon, aux intersections avec les boulevards Pie-IX, Viau, Lacordaire, et Langelier, et à la hauteur de la rue Bélanger, de part et d’autre de l’autoroute 25, pour la station terminale à Anjou.

«Alors qu’aucune station de métro n’a été inaugurée sur l’île de Montréal depuis 1988, il fallait accélérer le rattrapage dans le développement du transport collectif», a fait savoir la mairesse de Montréal Valérie Plante.

Repoussé maintes fois, le projet devait être complété en 2026 après que Québec ait annoncé en 2019 le prolongement de la même ligne. En mars dernier, les autorités annonçaient à nouveau le prolongement de la ligne bleue.

Soulignons que le prolongement de la ligne bleue est débattu depuis les années 70.