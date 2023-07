En attendant la rentabilité, Lion Électrique a mobilisé 142 millions $ US, soit environ 187 millions $ CAN, auprès de partenaires québécois, dont Investissement Québec et le Fonds de solidarité FTQ, pour financer ses activités.

Le financement, annoncé lundi, permettra au constructeur d'autobus et de camions électriques de financer ses activités.

Le Fonds FTQ, Fondaction de la CSN et Investissement Québec investiront ensemble un montant de 74 millions $ US pour obtenir des débentures convertibles à un taux d'intérêt de 13 %.

La famille Saputo, par l'entremise de la Fondation Mirella et Lino Saputo, ainsi que le Groupe Mach, de l'investisseur montréalais Vincent Chiara, achèteront des débentures non convertibles à 11 % pour un montant de 90 millions $ US. Ils recevront également des bons de souscription leur permettant d'acheter 22,5 millions d'actions ordinaires au prix unitaire de 2,81 $. À la fermeture des marchés financiers de vendredi, l'action valait 2,78 $ à la Bourse de Toronto.

La société a annoncé qu'elle reportait d'un an l'échéance de certaines dettes, soit jusqu'en août 2025.

Ce nouveau financement vient à un moment où certains analystes estimaient que Lion Électrique aurait besoin de plus de liquidités pour financer ses activités avant d'atteindre la rentabilité. «Cette opération de financement représente une étape clé pour Lion, car elle nous donne la souplesse nécessaire pour mettre à exécution nos plans de croissance», a commenté le fondateur et chef de la direction de l'entreprise, Marc Bédard, dans un communiqué.

En mars, la direction prévoyait que ses dépenses d'investissements atteindraient près de 65 millions $ US en 2023, soit l'équivalent de 87 millions $. Ces sommes seront consacrées à son usine américaine d'autobus scolaires de Joliet, en Illinois, et à son usine de batteries à Mirabel, dans la région des Laurentides.

En avril, M. Bédard avait indiqué que les dépenses diminueraient de manière importante en 2024. «La bonne nouvelle, c'est que nos investissements sont presque terminés à la fin de cette année.»

La présente opération de financement pourrait diluer l'avoir des actionnaires, en faisant augmenter le nombre d'actions de près de 40 % dans le marché, calcule l'analyste Benoit Poirier, de Desjardins Marché des capitaux.

L'annonce apaise les inquiétudes que Lion puisse manquer d'argent, souligne l'analyste. «Nous ne nous attendons pas à une réaction négative à la dilution des actionnaires dans les prochains jours.»

L'annonce a été bien accueillie par les investisseurs. L'action gagnait 24 cents, ou 8,45 %, à 3,02 $ à la Bourse de Toronto, lundi après-midi. Le cours de l'action est toujours inférieur de88 % à son sommet de l'été 2021.