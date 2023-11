Lion Électrique réorganise ses échéanciers de production. Le constructeur retarde le lancement de son minibus scolaire pour se concentrer sur ses autres autobus et camions électriques. Un litige commercial le contraint également de retarder de quelques mois la production du camion Lion8T.

La décision de reporter le lancement des minibus scolaires, annoncée mardi, vient gruger le carnet de commandes de la société de Saint-Jérôme. Le carnet compte 2232 véhicules en date du 6 novembre, une diminution de 327 véhicules par rapport au mois d'août.



Le constructeur souhaite se concentrer sur la production de ses autres modèles tandis que la production commerciale du Lion5 (camion, ambulance) et du LionD (autobus) a commencé au troisième trimestre, a expliqué le fondateur et chef de la direction de Lion, Marc Bédard, lors d'une conférence téléphonique visant à discuter des résultats du troisième trimestre. «C'est une question de concentration et de gestion des coûts», commente le dirigeant.

Lion a ainsi décidé de retirer les commandes de minibus scolaire à son carnet, a précisé le chef des finances, Richard Coulombe. «On voulait discuter avec nos clients pour voir s'ils sont prêts à attendre une plus longue période ou convertir leur commande pour un autre modèle.»

L'analyste Benoit Poirier, de Desjardins Marché des capitaux, perçoit l'annonce comme «légèrement négative». «Le carnet de commandes est l'un des principaux facteurs déterminant le prix de l'action.»

La production du camion Lion8T, prévue d'ici la fin de l'année, est également reportée à la mi-année 2024. Un litige commercial avec son fournisseur Nikola force Lion à produire sa propre batterie.

Lion avait dévoilé, il y a un an, qu'elle avait entamé un processus d'arbitrage contre le fabricant de batteries Romeo Power, qui a été acquis en octobre 2021 par le constructeur de camions électriques Nikola Motor.

La société québécoise avait dit avoir reçu des indications selon lesquelles il se pourrait que Romeo ne respecte pas pleinement ses obligations aux termes d'un contrat signé en novembre 2020. Indications qui se sont concrétisées.

Lion Électrique a laissé tomber le processus d'arbitrage tandis que Nikola a liquidé les actifs de Romeo, l'été dernier. La procédure judiciaire contre Nikola suit son cours. «Étant donné que le processus est judiciarisé, on ne peut pas faire plus de commentaires», répond M. Bédard.

Le dirigeant a toutefois voulu se faire rassurant sur l'avenir du Lion8T sans la batterie promise par Romeo. «Nous n'avions pas le choix de produire notre propre batterie et elle obtiendra les certifications nécessaires au début de l'année prochaine, explique M. Bédard. (...) Nous allons avoir une grande portée. Nous anticipons une très bonne demande.»

L'entreprise a aussi indiqué que ses clients vivent toujours des délais dans l'obtention d'une subvention fédérale par le biais du Fonds pour le transport en commun à zéro émission. Près de la moitié des véhicules inscrits au carnet de commandes de la société dépendent de ce programme.

Le président de l'entreprise, Nicolas Brunet, a expliqué que le processus administratif du fonds était lourd pour les clients et Lion Électrique. «Nous espérons qu'une fois que la première grande commande sera approuvée, les choses s'accéléreront de leur côté.»

Moins de dépenses

La direction a aussi réitéré son intention de réduire ses dépenses maintenant que ses projets d'une usine d'autobus scolaires à Joliet, en Illinois, aux États-Unis, et d'une usine de batteries à Mirabel, dans la région des Laurentides, sont complétés.

Au troisième trimestre, les dépenses d'investissements ont atteint 16,2 millions $ US, une diminution de 13,2 millions $ US par rapport à la même période l'an dernier. «Nous prévoyons des dépenses d'investissement inférieures à 10 millions $ US pour l'année prochaine et ce sera consacré à l'entretien», a répondu M. Coulombe.

La société a dévoilé une perte nette de 19,9 millions $ US au troisième trimestre clos le 30 septembre, comparativement à une perte de 17,2 millions $ US à la même période l'an dernier.

Les revenus, pour leur part, atteignent un record de 80,2 millions $ US, soit presque le double par rapport à l'an dernier.

Lion a livré 245 véhicules, soit 89 véhicules de plus qu'au cours de la même période l'an dernier.

L'action de Lion gagne 9 cents, ou 3,8 %, à 2,47 $ à la Bourse de Toronto vers midi.