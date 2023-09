Le ministre des Services sociaux, Lionel Carmant a eu une brève rencontre informelle avec les représentants de la Commission de la santé mentale du Canada (CSMC) jeudi, après que l'organisme eut déploré publiquement le «silence radio» du gouvernement du Québec. Au cours de l'échange d'une quinzaine de minutes, le ministre aurait promis une seconde rencontre «bientôt».

Un relationniste de presse de la CSMC a confirmé à Noovo Info que la brève rencontre a servi à «faire les présentations» et «à jaser rapidement». Les représentants de la CSMC dinaient au restaurant Le Parlementaire, dans l'hôtel du Parlement, lorsque le ministre s'est arrêté pour les saluer.

Le porte-parole de la CSMC ajoute que le ministre Carmant «a promis une rencontre formelle bientôt, pour potentiellement travailler ensemble dans le futur».

Le cabinet du ministre Carmant a confirmé à Noovo Info que celui-ci est «ouvert à les rencontrer», sans s'avancer sur l'échéancier. Le bref échange de jeudi a permis au ministre de s'enquérir des projets en cours à la CMSC, ajoute le cabinet.

La Commission de la santé mentale du Canada – une organisation à but non lucratif – réclamait une rencontre avec le ministre de la Santé, Christian Dubé, ou avec Lionel Carmant, afin de discuter de la façon dont l'organisation peut venir en aide aux Québécois et aux Québécoises en matière de santé mentale.

La CSMC collabore avec toutes les provinces au pays, sauf le Québec.

En entrevue mardi avec Noovo Info, le président-directeur général de la Commission de la santé mentale du Canada indiquait que l'aide pouvait toucher, entre autres, le temps d'accès aux services de santé mentale, la façon d'offrir des services et la prévention en milieu scolaire notamment dans les cégeps et les universités.

Selon la Commission de la santé mentale du Canada, avec sa collaboration, le temps d’accès à des soins a diminué de 68% à Terre-Neuve-et-Labrador il y a cinq ans. Cette proportion a atteint les 79% aux Territoires du Nord-Ouest.

Avec des informations de Jacques-Alain Houle, Noovo Info.