Lisa Marie Presley est décédée des suites de complications liées à une chirurgie bariatrique qu'elle avait subie il y a plusieurs années, ont annoncé les autorités jeudi.

Le décès de la chanteuse, compositrice et héritière d'Elvis Presley, survenu le 12 janvier à l'âge de 54 ans, a été considéré comme une mort naturelle due aux effets d'une obstruction de l'intestin grêle.

Le rapport d'autopsie publié jeudi après-midi par le bureau du médecin légiste du comté de Los Angeles contient des détails supplémentaires sur les causes de la mort de Mme Presley.

Le rapport indique que la complication dont a souffert Lisa Marie Presley est une complication courante de la chirurgie bariatrique, qui est une procédure de perte de poids. La clinique Mayo explique que cette intervention est souvent pratiquée lorsque les autres méthodes de perte de poids n'ont pas fonctionné ou lorsque la personne souffre d'une maladie grave.

Lisa Marie Presley est décédée à l'hôpital de Los Angeles, où elle avait été transportée d'urgence par des ambulanciers qui avaient répondu à un appel 911 signalant une femme en arrêt cardiaque à son domicile. Aucune indication n'a été rendue publique à l'époque quant à la cause du problème médical.

Le rapport d'autopsie indique qu'elle s'était plainte de douleurs à l'estomac plus tôt dans la journée.

Elle a été enterrée le 22 janvier dans la maison de Graceland où elle vivait avec son père lorsqu'elle était enfant et qui est devenue un musée, une attraction touristique et un sanctuaire pour les fans d'Elvis.

Lisa Marie Presley a laissé derrière elle trois filles, Riley Keough, 34 ans, actrice de "Daisy Jones & the Six", et les jumelles Harper et Finley Lockwood, 15 ans. Un fils, Benjamin Keough, est décédé en 2020.

Immédiatement après sa mort, il est apparu qu'une bataille juridique majeure allait s'engager autour de la succession de Mme Presley. Quatre jours après ses funérailles, sa mère, Priscilla Presley, a déposé des documents judiciaires contestant un amendement de 2016 au trust vivant de Lisa Marie Presley qui a retiré Priscilla Presley et un ancien directeur commercial en tant que fiduciaires et les a remplacés par ses deux enfants aînés.

Mais Priscilla Presley et Riley Keough - qui agit désormais en tant qu'administrateur unique - ont accepté un règlement en mai.

Riley Keough a été nominée mercredi pour son premier Emmy, celui de la meilleure actrice dans une série limitée ou un téléfilm pour «Daisy Jones & the Six».