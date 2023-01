Lisa Marie Presley, fille unique d'Elvis Presley, est décédée jeudi après avoir été hospitalisée plus tôt dans la journée, a indiqué sa mère dans un communiqué. La chanteuse avait 54 ans.

«C'est avec le cœur lourd que je dois partager la nouvelle dévastatrice que ma belle fille Lisa Marie nous a quittés, a déclaré Priscilla Presley dans un communiqué jeudi soir. Elle était la femme la plus passionnée, la plus forte et la plus aimante que j'ai connue.»

L'annonce est survenue quelques heures seulement après que Priscilla Presley eut confirmé que la chanteuse avait été transportée d'urgence à l'hôpital.

Vers 10h30, des ambulanciers paramédicaux du comté de Los Angeles ont été envoyés dans une maison de Calabasas après avoir reçu un appel signalant une femme en arrêt cardiaque complet, a indiqué Craig Little, porte-parole des pompiers du comté. Les registres de propriété indiquent que Mme Presley résidait à cette adresse.

Les ambulanciers sont arrivés environ six minutes plus tard, a déclaré M. Little. Selon le département du shérif du comté, les ambulanciers paramédicaux auraient entamé des pratiques de réanimation et «déterminé que la patiente avait des signes de vie» avant de l'emmener promptement dans un hôpital de West Hills, à proximité.

Lisa Marie Presley avait assisté aux Golden Globes, mardi, afin de célébrer le prix d'Austin Butler pour avoir joué son père dans Elvis. Elle a qualifié sa performance d'«époustouflante» lors d'une entrevue sur le tapis rouge avec l'émission de télévision Entertainment Tonight­. »

«Je ne savais vraiment pas quoi faire de moi-même après l'avoir vu, a-t-elle souligné à propos du film de Baz Luhrmann. J'ai dû prendre environ cinq jours pour m'en remettre parce que c'était tellement incroyable, juste et authentique».

Le 8 janvier dernier, la chanteuse était de passage à Memphis, dans le Tennessee, à Graceland — le manoir où vivait Elvis — pour célébrer l’anniversaire de son père.