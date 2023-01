Lloyd Morrisett, l'un des créateurs de la série télévisée éducative pour enfants «Sesame Street», qui a donné naissance à des personnages marquants comme Elmo et Cookie Monster, est décédé. Il avait 93 ans.

La mort de M. Morrisett a été annoncée mardi par Sesame Workshop, l'organisation à but non lucratif qu'il a aidé à créer sous le nom de Children's Television Workshop. Aucune cause de décès n'a été donnée.

Sesame Workshop mourns the passing of our esteemed and beloved co-founder Lloyd N. Morrisett, PhD, who died at the age of 93. pic.twitter.com/I9cSez95Px — Sesame Workshop (@SesameWorkshop) January 23, 2023

Dans un communiqué, Sesame Workshop a décrit M. Morrisett comme un «leader sage, réfléchi et surtout gentil», qui «pensait constamment à de nouvelles façons» d'éduquer.

Lloyd Morrisett et Joan Ganz Cooney ont travaillé avec le psychologue du développement de l'Université de Harvard, Gerald Lesser, pour développer l'approche unique de l'émission qui touche désormais 120 millions d'enfants. Le marionnettiste légendaire Jim Henson a fourni les créatures.

Sesame Street est diffusé dans plus de 150 pays, a remporté 193 Emmys, 10 Grammys et a reçu en 2019 le Kennedy Center Honor pour l'ensemble des réalisations artistiques. C'était la première fois qu'une émission de télévision recevait ce dernier prix – Big Bird s'était promené dans l'allée et s'était presque assis sur les genoux de Tom Hanks.

Né en 1929 à Oklahoma City, M. Morrisett a d'abord suivi une formation d'enseignant avec une spécialisation en psychologie. Il est devenu un éducateur en expérimentation, à la recherche de nouvelles façons d'éduquer les enfants issus de milieux défavorisés. Il a obtenu son baccalauréat à l'Oberlin College, a fait des études supérieures en psychologie à l'UCLA et a obtenu son doctorat en psychologie expérimentale à l'Université de Yale. Il a été administrateur de l'Oberlin College pendant de nombreuses années et a été président du conseil d'administration de 1975 à 1981.

L'idée de Sesame Street a germé lors d'un événement en 1966, où il a rencontré Mme Cooney.

«J'ai dit: "Joan, pensez-vous que la télévision pourrait être utilisée pour enseigner aux jeunes enfants?" Sa réponse a été: "Je ne sais pas, mais j'aimerais en parler"», s'est-il souvenu en entrevue avec The Guardian en 2004.

He was a trusted partner and loyal friend to me for over fifty years, and he will be sorely missed.” — Sesame Workshop (@SesameWorkshop) January 23, 2023

Le premier épisode de Sesame Street a été diffusé à l'automne 1969. C'était une période mouvementée aux États-Unis, secouée par la guerre du Vietnam et l'assassinat de Martin Luther King l'année précédente.

Sesame Street a été conçu par des professionnels de l'éducation et des psychologues pour enfants avec un seul objectif: aider les élèves à faible revenu et issus de minorités âgés de 2 à 5 ans à surmonter certaines des lacunes qu'ils avaient à leur entrée à l'école. Les spécialistes des sciences sociales ont depuis longtemps remarqué que les enfants blancs et issus de familles à revenu élevé étaient souvent mieux préparés.

L'émission se déroule dans une rue urbaine avec une distribution multiculturelle. La diversité et l'inclusion ont été intégrées à l'émission: monstres, humains et animaux cohabitaient paisiblement.

C'est devenu le premier programme pour enfants à présenter une personne atteinte de trisomie. Il a eu des marionnettes séropositives et en famille d'accueil et des enfants en fauteuil roulant étaient invités. Plusieurs sujets étaient abordés, dont les parents emprisonnés, l'itinérance, les droits des femmes et les familles militaires.