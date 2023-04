Le gouvernement Legault a annoncé mardi un budget de 5,8 M$ afin de répondre aux «besoins pressants» des ménages qui seront à la recherche d'un domicile en vue du 1er juillet prochain. Un investissement qui ne répond toutefois pas à «l'ampleur de la crise du logement», estime un organisme.

C’est la ministre responsable de l’Habitation, France-Élaine Duranceau, qui en a fait l’annonce à quelques mois de la grande messe du déménagement dans la province.

Dans les faits, Québec, qui est accompagné par la Société d’habitation du Québec (SHQ) dans cette démarche, met à disposition cette nouvelle somme aux municipalités et aux offices d’habitation qui pourront, via le Programme d’hébergement temporaire et d’aide à la recherche de logement, offrir du soutien et des ressources à ceux qui éprouveront de la difficulté à se loger.

On indique aussi que cet investissement prévoit une aide aux municipalités qui voudraient mettre en place des mesures telles «de l’hébergement temporaire ou l’entreposage de biens meubles».

La ministre Duranceau a également rappelé d'autres mesures déjà en vigueur pour soutenir les locataires, dont le Programme de supplément au loyer et le Programme d'aide au logement, qui pourraient permettre à des ménages de demeurer chez eux en épongeant leur hausse de loyer.

«Que ce soit à l’approche du 1er juillet ou à d’autres moments de l’année, notre intention demeure la même: nous concentrons nos efforts à faire en sorte que chacun trouve le logement qui convient à ses besoins et correspond à sa capacité de payer», a fait savoir la ministre Duranceau dans un communiqué.

La SHQ entend également élargir les heures d’ouverture de son Centre des relations avec la clientèle pour les citoyens requérant de l’aide. Une campagne d’information sur les différents services offerts sera aussi lancée le 15 mai prochain.

«Des plasters sur les plaies béantes»

Le Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ) affirme que les mesures annoncées par le gouvernement ne répondent pas à la crise du logement qui frappe le Québec.

1/ Annonce des mesures pour le #1erjuillet par la ministre @FEDuranceauCAQ: des plasters sur les plaies béantes de la #crisedulogement#polqc #logement — RCLALQ (@rclalq) April 25, 2023

«À quoi peut bien servir une aide de recherche au logement s'il n'y en a pas ou qu'ils sont trop chers?», s'est questionné Cédric Dussault, co-porte-parole du RCLALQ, lors d'un entretien avec Noovo Info.

«Ce que l'on vit le 1er juillet est la conséquence des inactions le reste de l'année», a ajouté M. Dussault qui mentionne que la seule qualité de l'annonce est qu'elle soit survenue «plus tôt qu'à l'habitude».

L'organisme déplore que l'on «répète les mêmes solutions nettement insuffisantes et inadéquates face à un problème qui grandit [...] De la peinture sur des fissures béantes. Encore une fois, les locataires sont abandonné.e.s, et en paieront le prix».

Avec des informations de Marie-Ève Martel, La Presse canadienne