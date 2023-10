Le premier ministre du Québec, François Legault, appelle Ottawa à s'entendre avec son gouvernement d'ici à la fin de la semaine prochaine sur le transfert de fonds visant à accélérer la construction de logements, un horizon `réaliste' selon une source fédérale.

Québec négocie avec le fédéral pour recevoir sa part des 4 milliards $ du Fonds pour accélérer la construction de logements, qui vise la création de 100 000 unités au Canada.

Les municipalités québécoises, vers qui l'argent doit ultimement aller, devraient bénéficier de 900 millions $.

En point de presse à Québec, M. Legault a plaidé l'urgence alors que son gouvernement déposera sa mise à jour économique le 7 novembre.

«Si on veut (y) inclure les 900 millions $ du gouvernement fédéral, la date limite c'est vendredi (de la semaine prochaine), donc il nous reste une semaine et c'est urgent», a-t-il lancé.

Depuis le grand Toronto, le premier ministre fédéral Justin Trudeau a affirmé qu'il ressentait «l'urgence» face à la crise du logement.

«Je vous assure que l'urgence que je ressens, c'est parce que je veux que plus de Québécois aient accès à des logements le plus rapidement possible et c'est pour ça qu'on continue nos très bonnes conversations entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec», a-t-il répondu lorsqu'interpellé sur le sujet.

En coulisses, une source fédérale est allée plus loin en soutenant qu'«au point où en sont les discussions, c'est réaliste (et) possible» qu'une entente survienne d'ici à la fin de la semaine prochaine. Cette source a requis l'anonymat puisqu'elle n'était pas autorisée à parler publiquement de ces questions.

Le ministre du Logement, Sean Fraser, a été plus vague dans sa réponse à l'échéance de Québec. «Je pense que c'est possible de compléter les discussions très vite. C'est possible, vendredi de la semaine prochaine (…), mais je pense que c'est un enjeu qui se conclura dans des semaines, pas des mois', a-t-il dit en français au cours d'une conférence de presse à Ottawa.

Il a ajouté, en anglais, qu'il y a «un petit peu de travail restant pour finaliser les détails».

Girard dénonce «des conditions»

La source fédérale qui s'est entretenue avec La Presse Canadienne a aussi fait savoir que Québec a indiqué à Ottawa être prêt à égaler les 900 millions $ que le fédéral versera.

«C'est réglé des deux côtés», a-t-on affirmé, confirmant ainsi une information d'abord rapportée par le quotidien La Presse.

Sur ce point, M. Legault s'est contenté de déclarer que son gouvernement va faire sa part.

Son ministre des Finances, Eric Girard, a laissé entendre qu'aucune entente n'est pour l'heure survenue parce que «le fédéral met des conditions et c'est inacceptable».

«Je pense qu'il y a un temps pour discuter puis un temps pour s'entendre. On est rendu au moment où il faut s'entendre», a-t-il dit alors qu'il se rendait à une réunion du caucus de la CAQ.

M. Fraser a, de son côté, soutenu qu'il souhaitait respecter les compétences du Québec, mais aussi qu'il est «très important pour (lui) d'assurer (aux) Canadiens que le gouvernement (fait) avancer des programmes avec des résultats».

Tous les représentants fédéraux ont insisté jeudi pour dire qu'il est loin d'y avoir une «chicane» entre les deux ordres de gouvernement. `Je ne sens pas que nous sommes divisés sur ce que nous voulons accomplir», a dit M. Fraser.

Son collègue François-Philippe Champagne n'a pas manqué de faire allusion à la bonne entente qui a régné lors de l'annonce conjointe de l'implantation d'une future usine de batteries de Northvolt en Montérégie. «Je pense que les dernières semaines et les derniers mois ont démontré que quand on travaille ensemble tout est possible», s'est enthousiasmé le ministre de l'Innovation et député du Québec.

Ottawa s'entend avec une 2e ville canadienne

M. Trudeau annonçait jeudi une deuxième entente conclue avec une municipalité canadienne dans le cadre du Fonds.

L'enveloppe de 59 millions $, qui sera versée à la ville ontarienne de Vaughan, doit permettre la création de plus de 1700 nouvelles unités de logement sur trois ans.

Le fonds pancanadien a été annoncé pour la première fois dans le budget 2022, puis a réellement été lancé au printemps 2023.

Il aura fallu attendre en septembre dernier pour qu'une première entente de financement entre Ottawa et une municipalité voie le jour.

«On va continuer à faire beaucoup d'autres annonces dans les prochaines semaines et prochains mois», a promis M. Trudeau.

Le Fonds pour accélérer la construction de logements vise notamment à réduire les formalités administratives et à mettre à jour des politiques locales sur le zonage. L'initiative, chapeautée par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), doit durer jusqu'en 2026-2027.

Au Québec, Ottawa ne peut conclure des ententes directement avec les municipalités. Conformément à une loi provinciale, une entente doit d'abord survenir avec le gouvernement québécois.