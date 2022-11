Le gouvernement fédéral a annoncé vendredi un financement de 4,7 millions $ afin de construire 91 logements abordables dans l’arrondissement d’Outremont, à Montréal.

La députée d’Outremont Rachel Bendayan a affirmé que cet investissement permettra notamment aux familles et aux aînés à faibles revenus d’avoir «un endroit sûr où ils peuvent se sentir chez eux».

«Les personnes les plus vulnérables pourront profiter d'un environnement sûr et stable ici à Montréal. Ainsi, nous répondons aux besoins sur le terrain ainsi qu'à la demande de nos concitoyens ici au Québec et partout à travers le pays», a-t-elle déclaré.

De son côté, Québec allouera une aide supplémentaire aux ménages admissibles afin de leur permettre de payer le loyer de ces nouveaux logements.

Le Programme de supplément au loyer de la Société d’habitation du Québec permettrait à 50% des locataires «de débourser seulement 25% de leurs revenus pour se loger».

«Cette aide additionnelle de près de 775 000 $ sur cinq ans est en grande partie assumée par la SHQ, en soutien à la Ville de Montréal et la CMM», mentionne-t-on par communiqué.

«L'investissement annoncé aidera les personnes les plus vulnérables à surmonter les obstacles liés à l'accès au logement. C'est l'une des façons dont notre gouvernement continue de veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte», a avancé le ministre du Logement, Ahmed Hussen.

Ce financement survient alors qu'on sait que pour 21% des Montréalais à faible revenu, les frais de logement atteignent plus de 80% de leur salaire.

C’est ce qu’indique le rapport Signes vitaux du Grand Montréal publié mardi par l’Institut du Québec.

La situation est particulièrement préoccupante chez les personnes qui sont locataires. Sur l’Île de Montréal, à Laval et sur la Rive-Sud, les ménages locataires assument un fardeau financier pour se loger plus important que les ménages propriétaires. À Montréal, en 2016, il y avait deux fois plus de ménages qui consacraient plus de 30% de leur revenu au logement, en comparaison avec les ménages propriétaires.

Avec de l'information d'Alex Sauro pour Noovo Info