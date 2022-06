Vous êtes peut-être millionnaire sans le savoir! Vérifiez bien vos billets, si vous en avez acheté pour les tirages du week-end dernier.

Loto-Québec recherche de nouveaux millionnaires. Six gagnants ont remporté entre 500 000 $ et 2 millions $ lors des tirages de vendredi et samedi soirs derniers et n'ont pas réclamé leurs lots. Au total, plus de 6 millions $ ont été remportés.

Le gros lot de 2 millions $ du Québec 49 a été remporté grâce à un billet acheté le 4 juin à Montréal, tandis qu’un billet du Québec Max vendu la veille dans la région de la Capitale-Nationale permettra à son propriétaire de mettre la main sur 1 million $.

Aussi, grâce au Lotto Max, quatre lots ont été remportés au Québec vendredi soir: deux de 1 million $ achetés à Montréal et dans Lanaudière, un de 722 006 $ en Montérégie et un de 500 000 $ dans la métropole.

Les gagnants ont un an pour réclamer leur lot.

Une cagnotte de 116 millions de dollars au prochain tirage

Mardi soir, une somme s’élevant à 116 millions $ sera en jeu au tirage du Lotto Max.

Il s'agit d'un gros lot de 70 millions de dollars et approximativement 46 Maxmillions.