La demande de lunettes d’éclipse solaire utilisées pour observer en toute sécurité l’événement céleste rare a augmenté alors que les vendeurs, ainsi que les experts en astronomie et en soins oculaires au Canada, avertissent qu’il est dangereux d’observer l’éclipse à l’œil nu.

Ce texte est une tradution d'un article de CTV News

Jenna Hinds, directrice exécutive de la Société royale d’astronomie du Canada (SRAC), indique que son organisation a vendu 70 000 paires entre août 2023 et février 2024 et qu’elle a épuisé son stock en ligne en février.

«La demande est très forte», a expliqué Mme Hinds lors d’un entretien téléphonique avec CTVNews.ca. «Le plus tôt vous mettrez la main sur une paire de lunettes solaires, le mieux ce sera».

Robert Cockcroft, professeur adjoint au département de physique et d’astronomie de l’Université McMaster à Hamilton (Ontario) et secrétaire de la Société canadienne d’astronomie, explique que l’Université McMaster a acheté 600 000 lunettes d’éclipse à la mi-décembre, ce qui est suffisant pour tous les habitants de Hamilton. Environ 500 000 lunettes ont déjà été distribuées gratuitement et les autres ont été en grande partie comptabilisées.

L’événement céleste rare se produira le lundi 8 avril dans certaines régions du Canada, des États-Unis et du Mexique. La majeure partie de l’Amérique du Nord connaîtra au moins une éclipse solaire partielle. Lors d’une éclipse solaire totale, une obscurité temporaire, ou l’ombre de la lune sur une largeur de 185 kilomètres, couvrira la trajectoire où la lune s’aligne parfaitement entre la Terre et le soleil.

La prochaine éclipse solaire totale ne se produira pas avant 2044 au Canada. La dernière éclipse solaire totale au Canada remonte à 2008.

Qu’est-ce qu’une lunette d’éclipse ?

Elaina Hyde, directrice de l’observatoire astronomique Allan I. Carswell de l’université York à Toronto, explique que les lunettes d’éclipse solaire sont un moyen populaire de voir le phénomène en toute sécurité. Elle précise que l’observatoire les fournit gratuitement lors de ses manifestations. Ces lunettes doivent être certifiées ISO (Organisation internationale de normalisation) avec la norme ISO-12312-2, ce qui signifie qu’elles répondent aux exigences internationales en matière de sécurité.

«La cote de sécurité ISO signifie essentiellement que seule une petite fraction de la lumière pénètre dans vos yeux», a-t-elle mentionné lors d’un entretien téléphonique avec CTVNews.ca.

Les lunettes d’éclipse sont généralement fabriquées en carton et comportent un filtre spécial qui bloque pratiquement toute la lumière, y compris 100 % des rayons ultraviolets et infrarouges, ainsi que 99,9 % de la lumière ordinaire, selon les experts en astronomie. M. Hyde insiste sur le fait que les lunettes de soleil ordinaires, les toits teintés des voitures, les lunettes de soudeur ou toute autre chose qui n’est pas conçue pour voir l’éclipse en toute sécurité ne pourront pas être utilisés sans danger.

«Le soleil est incroyablement brillant. C’est pourquoi il peut rendre aveugle», a-t-elle soutenu. «Les lunettes de soleil ordinaires bloquent en moyenne 10 % de la lumière, soit mille fois moins ou plusieurs milliers de fois moins que ce qui est nécessaire.»

Selon elle, la majeure partie de l’Amérique du Nord ne connaîtra qu’une éclipse partielle, ce qui signifie qu’il n’y a pas de moment où l’on peut regarder le soleil directement en toute sécurité, car cela peut entraîner une perte partielle ou totale de la vue.

Les experts en astronomie affirment qu’il n’est possible d’observer une éclipse solaire en toute sécurité que pendant la totalité de l’éclipse, lorsque la lune recouvre entièrement le soleil.

Combien coûtent ces lunettes ?

Bien que les prix de ces lunettes varient en ligne, de nombreuses entreprises les vendent à des prix similaires et n’affichent pas de coûts beaucoup plus élevés pour les petites commandes. Les experts en astronomie affirment que ces lunettes sont généralement bon marché, une paire coûtant 10 dollars ou moins.

Mme Hyde met en garde contre les fraudeurs potentiels qui vendent des lunettes d’éclipse contrefaites. Elle recommande aux acheteurs de s’adresser à un vendeur réputé qui vend des lunettes et des filtres vérifiés par l’American Astronomical Society.

«Elles ne devraient pas coûter très cher», a-t-elle précisé lors d’un entretien téléphonique avec CTVNews.ca. «Beaucoup d’endroits les donnent.»

Les lunettes avec des montures en plastique, des designs ou qui prétendent utiliser un meilleur matériau pour bloquer la lumière peuvent coûter plus cher.

Les achats en gros finissent par coûter moins cher à l’unité sur Amazon, qui propose des remises sur certains produits, et sur d’autres détaillants en ligne. Les commandes passées sur des marchés étrangers tels qu’AliExpress peuvent être moins chères. Toutefois, certains déconseillent de le faire en raison des questions de qualité et du risque de ne pas être livré à temps.

M. Hinds recommande aux gens de vérifier si des endroits dans leur ville les distribuent gratuitement. Bien que les lunettes soient épuisées sur le site web de la SRAC, l’organisation en vend un nombre limité en personne, en liquide uniquement, à son bureau national de Toronto.

Adam Levy, président de Celestial Optical, dont le siège se trouve à Buffalo, dans l’État de New York, explique que la demande est actuellement «extrêmement forte» au Canada et que son entreprise vend les lunettes d’éclipse «de manière très agressive».

Au cours des dernières semaines, son entreprise a vendu entre 15 000 et 20 000 lunettes d’éclipse par jour sur Amazon au Canada. «Les chiffres de vente augmentent pratiquement tous les jours», a déclaré M. Levy lors d’un entretien téléphonique avec CTVNews.ca. «Nous nous attendons à ce que ce soit une ruée folle à mesure que nous approchons de la date de l’éclipse».

Après une éclipse solaire totale en 2017 dans certaines parties des États-Unis, mais pas au Canada, qui n’a vu qu’une éclipse partielle, Celestial Optical a été créé en partie pour combler le manque sur le marché canadien, a dit M. Levy.

Levy dit que son entreprise, qui vend des produits exclusivement sur Amazon en Amérique du Nord, a connu un gros problème avec les faux produits qui utilisent le nom et le design de Celestial Optical. «Il y a beaucoup de concurrents et nous avons eu un gros problème avec les contrefacteurs», a-t-il ajouté, précisant que les produits authentiques ne sont vendus que sous son nom sur Amazon.

Acheter des lunettes à la dernière minute est «risqué»

Sujatha Mathi, propriétaire de la boutique en ligne Eclipse Glasses Canada à Toronto, explique que les ventes ont été calmes en janvier, mais qu’elles ont explosé en février.

Sujatha Mathi espère trouver des commanditaires qui donneront 250 dollars pour 500 unités de lunettes d’éclipse qu’elle prévoit de distribuer gratuitement aux professionnels de la santé et à leurs familles. Elle a mis de côté 75 000 paires de lunettes pour les donner aux hôpitaux et les commanditaires peuvent choisir les hôpitaux.

La date de l’éclipse totale approchant, Mme Mathi indique qu’il est préférable de passer commande avant le 20 mars afin que Postes Canada ait le temps de livrer les lunettes.

«Les gens doivent savoir qu’il est un peu risqué de s’y prendre à la dernière minute s’ils veulent obtenir ces lunettes», a déclaré Mme Mathi.

Regarder l’éclipse en toute sécurité

Shaina Nensi, vice-présidente de l’Association des optométristes de l’Ontario et optométriste à Toronto, estime qu’il faut éviter de regarder le soleil sans filtre ou lunettes solaires, même pendant la totalité de l’éclipse, lorsque la lune la bloque complètement.

«La chose la plus importante à noter avec les lunettes d’éclipse solaire est que lorsque vous regardez à travers elles, vous ne devriez pas être en mesure de voir quoi que ce soit à travers un filtre solaire authentique, à l’exception du soleil et de la lumière aussi brillante que le soleil», a dit Mme Nensi lors d’une interview téléphonique avec CTVNews.ca.

«Si vous pouvez voir de la lumière ordinaire à travers les lunettes ou les filtres d’éclipse, ils ne sont pas sûrs et vous exposent à un risque élevé d’endommager vos yeux.»

Les acheteurs doivent vérifier que leurs filtres ou lunettes solaires ne sont pas endommagés et éviter de les utiliser s’ils présentent des rayures ou des bosses. Il est également déconseillé d’utiliser des jumelles ou de prendre des photos à l’aide de son téléphone ou de son appareil photo sans filtre spécial sur les lentilles, ajoute-t-elle.

Des lunettes pour une bonne cause

Cinq étudiants d’Oakville, en Ontario, se sont associés pour créer le Monarch Butterfly Eclipse Project (Projet d’éclipse du papillon monarque). Ils vendent des lunettes d’éclipse solaire certifiées CE et ISO, fabriquées avec des montures en carton ornées d’un motif de papillon monarque. Le paquet de cinq lunettes est le moins cher, au prix de 24,95 dollars.

Ellen Lentine, 16 ans, explique que leur idée est née en 2017 lorsqu’ils ont utilisé des boucliers de soudure pour regarder l’éclipse partielle en Ontario parce qu’ils ne pouvaient pas trouver de lunettes d’éclipse.

Taylor Denton, 16 ans, dit qu’ils ont reçu environ 200 commandes par jour depuis Noël.

«C’était calme au début, avant Noël, mais quand les gens ont commencé à entendre parler de l’éclipse, c’est devenu très occupé», a déclaré Taylor Denton dans une interview vidéo avec CTVNews.ca.

Selon Mme Lentine, tous les bénéfices nets seront consacrés à la protection de l’habitat et de la population des papillons monarques, qui sont des pollinisateurs importants et qui sont menacés d’extinction.

«Nous avons établi un lien entre les deux parce que la trajectoire de migration des papillons reflète la trajectoire de l’éclipse solaire», a-t-elle affirmé lors d’une entrevue vidéo avec CTVNews.ca.