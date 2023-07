Des formations supplémentaires ont tout récemment été offertes à des Autochtones du Québec afin d’augmenter le nombre de combattants auxiliaires aux incendies de forêt issus des Premières Nations.

C’est la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) qui a organisé ces formations, avec le soutien de Services aux Autochtones Canada.

Dans un premier temps, au début du mois de juin, une vingtaine d'Atikamekws ont suivi une formation accélérée de près de quatre jours à Duchesnay, près de Québec, afin d'être prêts à être déployés rapidement sur le terrain.

La semaine dernière, un groupe d’environ 40 Cris venus principalement des communautés de Waswanipi et d'Oujé-Bougoumou ont reçu à leur tour une formation de combattants auxiliaires de la SOPFEU à Mont-Tremblant, dans les Laurentides.

Cette semaine, 30 personnes supplémentaires terminent leur formation à la réserve crie de Chisasibi, à l’ouest de Radisson.

La SOPFEU fait remarquer que des partenariats sont tissés depuis quelques années avec des communautés autochtones. L’organisme explique que ces communautés sont des partenaires privilégiés grâce à leur expérience et à leur connaissance des territoires.

Par ailleurs, la SOPFEU signalait vendredi matin qu’il y avait 71 incendies en activité en zone nordique, pour un total de plus de 3 millions d’hectares brulés depuis le début de la saison. Aucun de ces feux de forêt ne semblait constituer une menace pour une communauté ou pour une infrastructure stratégique.

Les précipitations des derniers jours et la hausse des niveaux d’humidité ont permis une stabilisation provisoire des incendies. Cependant, la SOPFEU craint qu’à compter de samedi, du temps plus sec fasse grimper les indices d’intensité et de propagation de même que le dégagement de fumée.