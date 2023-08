Contrainte de reporter plusieurs dates de sa tournée mondiale - The Celebration Tour - en juin dernier en raison de problème de santé, Madonna débarquera finalement à Montréal les 18 et 20 janvier 2024 au centre Bell.

Le promoteur de l'événement, evenko, confirme sur son site web que «les billets émis pour la date initiale seront acceptés». Les détenteurs de billets doivent vérifier leurs courriels pour plus de détails.

La tournée The Celebration Tour devait démarrer à Vancouver le 15 juillet et Madonna devait initialement performer au Centre Bell de Montréal les 19 et 20 août.

La «Reine de la pop» a récemment souffert d'une grave infection bactérienne. En juin dernier, la chanteuse, dont l'anniversaire est le 16 août, a dû être hospitalisée pendant quelques jours aux soins intensifs après avoir été retrouvée inconsciente à son domicile.

Au début du mois de juillet dernier, Madonna a écrit à ses fans via Instagram pour leur faire savoir qu'elle était «la voie de la guérison».

«Merci pour votre énergie positive, vos prières, vos mots de réconfort et vos encouragements. J'ai ressenti votre amour», a-t-elle alors écrit. «Je suis sur la voie de la guérison et je suis incroyablement reconnaissante pour toutes ces bénédictions dans ma vie».