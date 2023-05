Le gouvernement se défend d'avoir favorisé les circonscriptions caquistes pour construire ses Maisons des aînés, mais voudrait plutôt corriger une injustice.

Ainsi, le premier ministre François Legault a justifié la réalisation de cet engagement à gros prix dans des circonscriptions caquistes en suggérant qu'elles avaient été négligées par les gouvernements libéraux précédents.

Il réagissait ainsi à un article de Radio-Canada qui laisse entendre que la carte des Maisons des aînés correspond aux circonscriptions détenues par des élus caquistes.

Le Parti québécois (PQ) a pour sa part indiqué qu'il allait demander une enquête de la vérificatrice générale si le gouvernement ne fournit pas des explications satisfaisantes.

«Quand j'entendais un certain journaliste, ce matin, dire: "c'est surtout dans les comtés caquistes." La question qu'il faut se poser, c'est: est-ce que le gouvernement libéral avait retardé la construction (de places en CHSLD) dans des comtés caquistes?»

Si le premier ministre laisse ainsi entendre qu'il veut ainsi réparer une injustice, son ministre responsable des Infrastructures, Jonatan Julien, dit qu'il n'y a pas pensé.

«Jamais effleuré l'esprit»

«Ça ne nous a jamais effleuré l'esprit» de favoriser les circonscriptions qui ont voté pour la CAQ, s'est-il défendu en mêlée de presse mercredi.

«La démographie a guidé le ministère de la Santé», qui a choisi les emplacements, a poursuivi le ministre qui a ajouté «ne pas être bien placé pour vous dire les données fines de chacune des circonscriptions».

«J'aimerais que la ministre des Aînés nous dise si, pour avoir une Maison des aînés en 2023, il faut voter du bon bord, comme au temps de mes grands-parents sous Maurice Duplessis», a lancé la députée libérale Linda Caron en Chambre.

La ministre responsable, Sonia Bélanger, a plutôt laissé entendre que le manque de places actuel dans certaines régions et l'existence de listes d'attente ne sont pas les critères les plus importants.

Parmi les autres critères, il y a le nombre de personnes de 65 ans et plus, le portrait démographique des 10 à 15 prochaines années, le nombre de places d'hébergement déjà présentes dans un territoire donné, a-t-elle expliqué.

Vérificatrice générale

Le député péquiste Pascal Bérubé a fait valoir que sa circonscription, Matane-Matapédia, est parmi celles qui ont un âge médian les plus élevés au Québec, à 52 ans, et pourtant aucune Maison des aînés n'est planifiée. Or dans des circonscriptions caquistes comme Hull, Mirabel, Les Plaines et Jean-Talon, un établissement est prévu, alors que l'âge médian est de 38 ans.

«Je dépose un dossier aujourd'hui même à la vérificatrice générale du Québec pour qu'elle puisse s'enquérir des critères pour construire des Maisons des aînés. Est-ce qu'on a choisi volontairement de ne pas en faire une dans ma circonscription? Si c'est le cas, il y aura des suites.»

Le PQ a confirmé par la suite que la demande allait être déposée cette semaine.

«Partisanerie»

Pour sa part, la députée Christine Labrie, de Québec solidaire, a relevé que le gouvernement construisait actuellement des centaines de places dans des régions où il n'y a pas de liste d'attente, mais à l'opposé, construit seulement 144 places à Montréal alors qu'il y a une liste d'attente de 835 places.

«S'ils ne veulent pas se faire accuser de partisanerie, ça va prendre des bonnes explications. Alors, qu'ils expliquent.»

Montréal est la région qui a la moyenne d'âge la plus jeune du Québec et qui compte le plus de CHSLD et de RPA au Québec, a répondu Mme Bélanger.

