Céline Dion a publié jeudi une vidéo pour ses fans afin d'annoncer le report des spectacles de sa tournée mondiale Courage du printemps 2023 à 2024 et l'annulation de huit spectacles prévus à l'été 2023, mais surtout, pour faire le point sur son état de santé.

La chanteuse québécoise éprouve des problèmes de santé depuis un bon moment et précise qu'elle a été récemment diagnostiquée avec un trouble neurologique très rare - le Stiff Person Syndrome en anglais - qui, selon ses informations, atteint environ une personne sur un million.

Cette maladie serait à l'origine des spasmes musculaires dont souffre Céline Dion.

«Malheureusement, ces spasmes affectent ma vie de tous les jours à plusieurs niveaux. J'ai parfois beaucoup de difficulté à marcher et je ne peux pas toujours utiliser mes cordes vocales pour chanter comme je le souhaiterais», affirme-t-elle, très émotive.

Céline Dion affirme qu'elle ne sera pas prête à recommencer sa tournée en Europe en février.

«Un combat continuel»

Elle précise qu'elle a à ses côtés «une excellente équipe de médecins» et qu'elle s'entraîne tous les jours avec son thérapeute en médecine sportive «pour regagner de la force et de l'endurance».

Céline Dion affirme toutefois que sa condition «est un combat continuel».

«Ce sont mes enfants qui me donnent le courage et l'espoir de continuer» Céline Dion

«Chanter c'est ce que j'ai fait toute ma vie et pour moi ne plus être capable de le faire est inimaginable», ajoute la diva.

La chanteuse ajoute que son public lui manque tout comme le fait d'être sur scène et de performer.

«Je me donne toujours à 100 % dans mes concerts, mais présentement je ne suis pas en état de le faire . Pour vous retrouver, je n'ai pas d'autres choix que de me concentrer sur ma santé et j'ai bon espoir d'être sur la bonne voie».

Céline Dion termine en saluant ces admirateurs et les remercie pour leurs nombreux messages sur les réseaux sociaux.

«Vos mots signifient énormément pour moi et ils m'aident beaucoup», dit-elle.



Ce n'est pas la première fois que la chanteuse doit annuler des spectacles pour des raisons de santé. En janvier 2022, elle avait dû renoncer à offrir des spectacles en Amérique du Nord puisqu'elle était traitée pour des «spasmes musculaires graves et persistants».

Les mêmes problèmes de santé l'avaient également empêchée de se produire à Las Vegas en octobre 2021.

À l'Assemblée nationale, le ministre de la Culture Mathieu Lacombe a affirmé que «Céline était une battante» et a joint sa voix aux admirateurs de la chanteuse en souhaitant le revoir «bientôt en forme».

J’ai appris la nouvelle au sujet de l’état de santé de @celinedion. C’est triste, mais en même temps, on sait que Céline est une battante. Je suis certain que tous les Québécois se joignent à moi pour lui envoyer des ondes positives et qu’on la reverra bientôt en forme. 💙 — Mathieu Lacombe (@lacombemathieu) December 8, 2022

Stiff Person Syndrome

Selon le site de Yale Medecine le Stiff person syndrome ou le Syndrom de la personne raide est une maladie auto-immune et neurologique «qui provoque une rigidité et des spasmes dans le tronc et les membres.»

Les symptômes comprennent un raidissement du torse et des membres, ainsi que des épisodes de spasmes musculaires sévères. Le site précise que «des médicaments et une immunothérapie peuvent être prescrits, avec de l'aquathérapie, de l'ergothérapie et de la physiothérapie.»

«Bien que la cause du syndrome de la personne raide reste inconnue, les chercheurs soupçonnent qu'il pourrait être causé par une réaction auto-immune. Plus précisément, le système immunitaire semble attaquer une protéine appelée acide glutamique décarboxylase (GAD), qui aide à fabriquer une substance appelée acide gamma-aminobutyrique (GABA)», peut-on lire sur le ste de Yale Medecine.

