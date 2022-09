Paul Saint-Pierre Plamondon a annulé ses activités de campagne électorale au lendemain du deuxième débat des chefs.

Le chef du Parti québécois (PQ) était aux prises avec des symptômes de la grippe. Les résultats de ses tests de dépistage de la COVID-19 sont revenus négatifs, a d'abord indiqué une porte-parole. M. St-Pierre Plamondon a lui-même confirmé l'information via son compte Twitter quelques minutes plus tard.

Je suis forcé de suspendre mes activités d'aujourd'hui en raison de symptômes grippaux. J'ai testé 2X négatif à la covid, mais par prudence, je vais m'isoler pour la journée. Je vous tiendrai au courant des développements et j'espère pouvoir revenir le plus rapidement possible!