Les suppléments d'acides aminés, qui sont essentiels à plusieurs patients atteints de maladies métaboliques partout au Québec, sont maintenant couverts, et ce, rétroactivement au 9 janvier dernier.

L'annonce de cette couverture a eu lieu lundi matin en présence notamment de la ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Andrée Laforest et du député du Lac-Saint-Jean, Eric Girard.

Ainsi, dix suppléments d'acides aminés sont désormais couverts via le Programme alimentaire québécois pour le traitement de maladies métaboliques héréditaires (PAQTMMH).

Le but premier de cette nouveauté au sein de la couverture santé du ministère de la Santé est «d'éviter aux gens vivant avec une maladie métaboliques hériditaires et à leurs familles d'avoir à assumer un fardeau financier important.»

Le montant dédié à l’achat d’acides aminés varie d’une personne à l’autre, mais peut s’élever à une centaine de dollars par mois. Certaines assurances privées couvrent le montant, d’autres non.

«Certaines maladies métaboliques héréditaires ont une prévalence plus élevée dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais plusieurs personnes partout au Québec en sont également atteintes. Pour plusieurs des personnes atteintes, la prise de suppléments d'acides aminés est une nécessité, et c'est pourquoi j'espère que cette annonce favorisera l'accès à ces produits et permettra d'alléger le fardeau financier qui pèse sur certaines familles», a affirmé Mme Laforest.

À lire également :

MMH ou EIM

Les gens chez qui les spécialistes ont dépisté une maladie métabolique héréditaire, ou une erreur innée du métabolisme (EIM) doivent, dans plusieurs cas, prendre un ou plusieurs suppléments d'acides aminés isolés, et ce, en complément à leur traitement.

«La prise de suppléments est nécessaire soit parce que le traitement primaire (l'alimentation thérapeutique) induit une carence d'un acide aminé essentiel, soit en raison de la maladie elle-même», indique-t-on dans un communiqué publié par le cabinet du ministre de la Santé.



«Pour une personne souffrant d'EIM, la fidélité au traitement est capitale, puisqu'un arrêt du traitement ou un non-respect des indications peut entraîner des complications considérables à long terme», ajoute-t-on.

«La couverture des suppléments d'acides aminés est une excellente nouvelle, qui viendra enlever un fardeau financier à de nombreuses personnes souffrant de maladies métaboliques héréditaires. Nous avons à cœur les soins prodigués à ces personnes, et cette nouvelle étape vient reconnaître l'importance de rendre plus accessibles les suppléments d'acides aminés dont elles ont besoin pour complémenter leurs traitements», a affirmé le ministre de la Santé, Christian Dubé, via un communiqué de presse.