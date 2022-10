Après deux ans de pandémie, les Canadiens seraient plus enclin à investir dans les voyages que les cadeaux pendant le temps des Fêtes, alors que l'inflation frappe tous les secteurs de l'économie.

À l'approche du temps des Fêtes, les consommateurs canadiens préféreraient consacrer leur budget dans les voyages plutôt qu’au magasinage, selon le rapport mondial d’IBM sur les achats et les voyages des Fêtes 2022.

En 2022, leur budget de voyage a augmenté de 131% par rapport à 2021, ce qui est nettement supérieur à la hausse moyenne de 49% au niveau mondial.

C'est pourquoi plus de 55% des répondants au sondage affirment qu’ils réduiront leurs achats dans les catégories non essentielles comme les vêtements, les chaussures, les bijoux et les accessoires.

«C’est merveilleux que la période des Fêtes s’annonce chargée pour les détaillants et l’industrie du voyage cette année. Les entreprises doivent toutefois comprendre que les consommateurs sont prudents et réfléchis avec leurs décisions d’achats, ils s’attendront à une grande expérience client et se tourneront vers d’autres options qui répondent rapidement à leurs besoins», a déclaré Deb Pimentel, vice-présidente, Données, IA et automatisation chez IBM Canada.

Selon les chiffres rapportés par IBM, le budget pour les achats des Fêtes est en baisse de 17 % au pays, par rapport à 2021.

À l’approche du temps des Fêtes, 64% des Canadiens s’inquiètent davantage de la hausse des coûts et de l’inflation que de la COVID-19 (56%), et ils modifient leurs plans des Fêtes en conséquence.

Cette année, ils n'ont pas attendu la dernière minute pour faire leur plan. Sur dix personnes interrogées, six prévoyaient d'acheter leurs billets d’avion avant le mois d'octobre.

En raison du contexte économique et de la crise sanitaire, 46% d'entre eux affirment qu'ils payeront plus si les entreprises offrent des annulations, des modifications ou des retours sans frais, pour garde une certaine flexibilité dans leur voyage.

Aussi, le sondage indique que les consommateurs préfèrent se tourner vers des options plus respectueuses de l’environnement, dans certains secteurs. En moyenne, ils se disent prêts à payer une prime de 26% pour des vols plus éco-responsables et une prime de 28% pour un hébergement plus respectueux de l’environnement pour leur voyage des Fêtes 2022.

