Avec la hausse du coût de la vie, on aurait tendance à croire que les aliments produits au Québec deviennent de moins en moins accessibles. Ce n’est pourtant pas forcément le cas.

Une étude de l’Université Dalhousie menée pour le compte d’Aliments du Québec déboulonne certains mythes.

On indique que dans 70,83 % des catégories étudiées, «le produit local était soit aussi concurrentiel (différence de prix neutre), soit plus concurrentiel que le produit d’ailleurs».

Parmi les produits qui ont été sous mis sous la loupe des experts et qui se sont avérés les plus concurrentiels: café, eau, kombucha, barre granola, beurre d’arachide, préparation pour crêpes, farine, confiture, vinaigrette, confiserie, légumineuse, croustille, boisson végétale, fromage, saucisse, pomme, bruschetta et jambon fumé.

On affirme que certains produits comme les légumes, le tofu et le lait sont aussi concurrentiels comparativement à ceux provenant d'ailleurs.

«Nous avons la preuve aujourd’hui qu’il peut être avantageux pour notre portefeuille de faire l’achat de produits du Québec par rapport à des produits d’ailleurs, sans oublier que de mettre ces produits dans notre panier d’épicerie contribue à notre autonomie alimentaire et l’économie du Québec», a fait savoir Isabelle Roy, directrice générale d’Aliments du Québec.

«Les résultats de notre analyse démontrent qu’une variété d’aliments locaux affichent un prix plus avantageux ou similaire aux produits comparables provenant d’ailleurs. Les produits alimentaires locaux étudiés offrent donc une option viable aux Québécois», a mentionné Dr Sylvain Charlebois, directeur scientifique du Laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire de l’Université Dalhousie. «Voilà une bonne nouvelle pour le secteur agroalimentaire d’ici, spécialement dans un contexte endémique où l’inflation a de nombreuses répercussions sur le pouvoir d’achat des ménages», s'est réjoui l'expert.



Pour mener à terme cette étude effectuée entre janvier et février 2022, plus de 134 produits locaux ont été comparés à des produits provenant de l'étranger. Les prix ont été colligés chez cinq détaillants en alimentation : IGA, Maxi, Metro, Provigo et Walmart. Par ailleurs, on définit un produit alimentaire local comme étant «un produit dont les principales activités de production, de transformation et d’emballage sont exercées au Québec [avec un] numéro d’entreprise du Québec valide.»

