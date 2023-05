Comme chaque année depuis longtemps, des manifestations sont à prévoir dans les rues de certaines villes de la province, dont Montréal et Québec, afin de souligner la Journée internationale des travailleuses et des travailleurs.



Pour 2023, le thème retenu est «On ne profite pas de l’inflation, nous!».



La Coalition 1er mai explique que l’idée derrière ce choix de slogan est de «dénoncer le fait que les augmentations de salaire reçues ne suivent pas la hausse du coût de la vie».

«L’inflation, elle vient toucher le droit de se nourrir, le droit à la mobilité, le droit à un logement», a fait valoir la semaine dernière Jérémie Dhavernas au nom du Mouvement action chômage de Montréal.

La Coalition 1er mai regroupe non seulement des organisations syndicales, mais aussi des organisations étudiantes et communautaires.

 

Améliorer les conditions de travail

La journée sera aussi l’occasion pour les travailleuses et les travailleurs de réclamer des améliorations à leurs conditions de travail, entre autres, pour les secteurs de l’éducation, de la santé et des services sociaux.

Le Front commun — formé des syndicats de la CSN, la CSQ, la FTQ et l’APTS — a récemment indiqué dans un communiqué que la moyenne salariale des employés du secteur public qu’il représente est d’environ 43 916 $. Selon les syndicats, ce salaire représente un retard salarial de -11,9 % et un retard de rémunération globale de -3,9 %.

Le Front commun, qui regroupe 420 000 travailleuses et travailleurs de l’État québécois, souligne du coup que 78 % de ses membres sont des femmes.

Hausse du salaire minimum

La Journée internationale des travailleuses et travailleurs coïncide avec l'entrée en vigueur de la hausse du salaire minimum au Québec. En effet, lundi, le salaire minimum au Québec passe à 15,25 $ l'heure.

Le ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie et de la région du Nord-du-Québec, M. Jean Boulet, souligne l'entrée en vigueur de la hausse de 1 $ l'heure du taux général du salaire minimum, qui atteint ainsi 15,25 $ l'heure à compter d'aujourd'hui.

La hausse, «dont le montant est sans précédent», selon le ministre du Travail, Jean Boulet, «permettra au taux général du salaire minimum d'atteindre le seuil de 50 % du salaire moyen au Québec au cours de la période 2023-2024.»

«La hausse correspond à une augmentation de 7,02 % par rapport à 2022, une progression qui s'applique à l'ensemble des taux du salaire minimum», précise-t-on lundi dans un communiqué du ministère du Travail acheminé aux médias. «Cette hausse de 1 $ l'heure augmentera le pouvoir d'achat de 298 900 salariés, dont 164 100 femmes.»

«Un autre premier mai, une nouvelle déception sur le dossier du salaire minimum. Un salaire à 15$, on demandait ça en 2015! Ça prend un vrai coup de barre. Les experts sont formels et les groupes s’entendent: le gouvernement doit augmenter le salaire minimum à 18$ de l’heure. Les travailleuses et travailleurs du Québec peuvent compter sur Québec solidaire pour talonner la CAQ et revendiquer ce gain collectif», a déploré le député solidaire Alexandre Leduc.

Présence des élus aux manifestations

Une manifestation devait avoir lieu à midi à Québec mais a été finalement annulée en raison du mauvais temps.

À Montréal, la co-porte-parole Manon Massé était accompagnée de la député de Verdun, Alejandra Zaga Mendez, le député de Maurice-Richard Haroun Bouazzi, le député de de Hochelaga-Maisonneuve Alexandre Leduc et Guillaume Cliche-Rivard, député de Saint-Henri-Sainte-Anne au rassemblement, qui a eu lieu en fin d'après-midi.

«Je suis fière de marcher aux côtés des travailleuses et travailleurs en ce 1er mai. Québec solidaire sera toujours à leurs côtés.»

– @ManonMasse_Qs#PolQc #AssNat pic.twitter.com/4GWnQJfD7J — Québec solidaire (@QuebecSolidaire) May 1, 2023

«En 2023, un nombre grandissant de travailleurs, en majorité des femmes, peinent à joindre les deux bouts. Ce n'est pas avec des baisses d’impôts aux plus fortunés et de maigres chèques ponctuels que la CAQ va régler le problème. De vraies solutions existent pour combattre la crise du coût de la vie. Il ne manque que du courage politique», a lancé Manon Massé. «Je suis fière de marcher aux côtés des travailleuses et travailleurs qui le réclament»

Des élus du Parti libéral du Québec prendront également part à la manifestation à Montréal à l'occasion de la journée internationale des travailleuses et des travailleurs.

Avec la collaboration d'Audrey Bonaque, Noovo Info