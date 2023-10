De passage à Montréal mardi, le premier ministre québécois François Legault a fait part de sa colère suite aux attaques du Hamas en Israël.

Il a dénoncé les manifestations palestiniennes qui voudraient soutenir ces actions. «Je veux vous parler des manifestations qu'on a vues à Montréal et à d'autres endroits, pour célébrer ou pour justifier l'assassinat de civils, c'est honteux».

«Je suis vraiment très déçu de voir ces personnes qui se permettent de poser des gestes comme ça dans des moments aussi tragiques.» - François Legault

Le premier ministre a soutenu que les attaques menées par «des terroristes du Hamas» étaient odieuses.



Plusieurs personnes se sont rassemblées dimanche au Square Dorchester, au centre-ville de Montréal, pour montrer leur soutien à la Palestine, après que le Hamas ait lancé une attaque sans précédent en Israël.

La Mouvement de jeunesse palestinienne serait à l’origine de cet appel au rassemblement sur les réseaux sociaux dans plusieurs métropoles canadiennes, dont Montréal. L'événement a été fortement critiqué, notamment par le ministre fédéral de l'Immigration, Marc Miller.

Mardi, le fleurdelisé a été mis en berne sur la tour centrale de l’hôtel du Parlement, «de l’aube au crépuscule en mémoire des victimes civiles de l’offensive du groupe terroriste Hamas en Israël. Nous sommes de tout cœur avec la communauté juive du Québec», a écrit le premier ministre Legault.

Par ailleurs, le cabinet de la ministre des Relations internationales, Martine Biron, a indiqué que l'ouverture du bureau du Québec à Tel-Aviv, prévue la semaine prochaine, est repoussée en raison du conflit. Son directeur général travaillera de Québec, a précisé l'attachée de presse de la ministre, Catherine Boucher.

Israël compte plus de 500 000 locuteurs francophones. Le bureau à Tel-Aviv doit notamment renforcer les relations gouvernementales et institutionnelles dans les domaines de la recherche et de l'innovation.

Avec des informations d'Audrey Bonaque, Noovo Info et de la Presse canadienne