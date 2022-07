Manon Rhéaume, première gardienne à avoir disputé un match de la Ligue nationale de hockey (LNH), a été embauchée par les Kings de Los Angeles à titre de conseillère au recrutement et aux opérations hockey.

Rhéaume agira sous les ordres du directeur du personnel des joueurs, Nelson Emerson.

«Tant d’éléments sont des facteurs dans la progression d’un joueur après son arrivée dans une organisation; je me concentrerai à aider les joueurs et leur fournir les outils, ainsi que les conseils dont ils ont besoin pour leur transition quand ils s’efforcent d’atteindre leur but ultime, soit de jouer dans la LNH», a commenté la médaillée d’argent des Jeux olympiques d’hiver 1998 de Nagano, par voie de communiqué.

Bienvenue Manon!



We've hired @ManonRheaume as a Hockey Operations and Prospect Advisor. — LA Kings (@LAKings) July 7, 2022

Rhéaume était la gardienne du Canada au Japon en 1998, quand le tournoi de hockey olympique a mis des femmes en vedettes pour la toute première fois. En 1992, elle a défendu la cage du Lightning de Tampa Bay lors d’un match préparatoire.

La vague d'arrivée de femmes dans les bureaux des équipes de la LNH pour remplir des rôles directement liés au hockey se poursuit. Rhéaume suit les traces d'Émilie Castonguay, qui est devenue en janvier 2022 adjointe du directeur général des Canucks de Vancouver. Tout récemment, la légendaire Hayley Wickenheiser a pris ce même rôle chez les Maple Leafs de Toronto. Wickenheiser était d'ailleurs coéquipière de Rhéaume à Nagano.