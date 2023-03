Le chef par intérim du Parti libéral du Québec (PLQ), Marc Tanguay, demande au gouvernement une prolongation de six mois du congé parental pour les parents toujours en recherche d’une place en service de garde.

Par voie de communiqué, le chef intérimaire de l’opposition officielle rappelle que 72 000 enfants étaient toujours en attente d’une place.

À lire également :



Le PLQ souligne que cette situation retarde le retour sur le marché du travail des parents après la fin de leur congé parental.

«Un des parents, souvent les mères, ne peut pas retourner au travail une fois le congé parental terminé parce qu'il n'y a pas de place en service de garde. Ils doivent donc repousser leur retour, mais sans avoir de revenus», déplore M. Tanguay.

«Le prolongement du congé parental pourrait au moins les aider à payer leurs factures. Et concernant les tout-petits, l'objectif d'agir tôt est complètement raté. C'est inacceptable!» - Marc Tanguay, chef par intérim du PLQ

Il s'agissait d'une promesse libérale lors des dernières élections provinciales.

La ministre Roy accusée de «tricoter les chiffres» du nombre de places en garderie

Le journaliste de Radio-Canada Thomas Gerbet rapportait la semaine dernière que Québec comptait 33 356 enfants officiellement inscrits sur la liste d’attente pour obtenir une place, selon des données de décembre dernier. Des chiffres corroborés par la ministre de la Famille, Suzanne Roy, il y a deux semaines, qui affirmait alors que son ministère «ne jouait pas» avec les chiffres.

Or, rapporte Radio-Canada, ce chiffre s’établirait plutôt à 72 000 pour les enfants âgés de 0 à 5 ans qui seraient en attente d'une place, en ce moment ou un peu plus tard cette année. Une nouvelle méthode de calcul utilisé par Québec exclurait ainsi un peu plus de 39 000 petits.

Marc Tanguay a accusé Mme Roy d’avoir «tricoter les chiffres» et demande au premier ministre Legault de reconnaître que la ministre a menti. «La CAQ se veut un gouvernement de comptables, mais c’est un gouvernement de "conteux"», a-t-il ironisé lors d'un point de presse en matinée.

Québec solidaire (QS)critique également l'approche de la ministre Roy. « La ministre de la Famille peut tourner ça de tous les bords, ça ne changera pas le fait qu’elle s’entête à avoir un chiffre qui n’est pas le bon pour bien paraître. Le problème c’est que si elle persiste avec 33 000 places, elle ne va pas en créer assez», dénonce le responsable solidaire en matière de famille, Sol Zanetti.

Avec des informations de Julien Denis, Noovo Info.