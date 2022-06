Une nouvelle aventure s’amorce pour le chanteur, acteur et animateur Marc Hervieux, qui devient le nouveau directeur général du Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec. Il amorcera ses nouvelles fonctions le 22 août prochain.

Sa nomination par le conseil des ministres a été annoncée mercredi soir et la nouvelle a été rapidement partagée (retweeté) par le premier ministre du Québec, François Legault.



Artiste ténor, diplômé du Conservatoire de musique de Montréal en 1997, Marc Hervieux s’est illustré sur certaines des plus grandes scènes canadiennes et du monde. Il a enregistré plus de dix albums, dont trois disques d’or et a reçu trois Félix.

Il a aussi été animateur sur les ondes de Radio-Canada à ICI Première, ICI Musique et ICI Musique Classique.

«Le profil de Marc Hervieux lui permettra d’occuper avec succès les fonctions de direction du Conservatoire. C’est une personne d’exception reconnue pour sa vision artistique, son leadership mobilisateur et sa capacité de communiquer et d’inspirer. Je suis convaincue que M. Hervieux saura contribuer à attirer les meilleurs talents et à tisser des liens et des partenariats porteurs», a déclaré en soirée Monique F. Leroux, présidente du conseil d’administration du Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec, reconduite dans ses fonctions par le conseil des ministres.

«J’ai été à la fois surpris et honoré lorsqu’on m’a approché pour ce poste », a confié Marc Hervieux dans un communiqué.

« Le Conservatoire a changé ma vie et a fait de moi l’artiste que je suis devenu. Je souhaite maintenant mettre toutes mes connaissances et mon expérience au profit de l’institution afin de continuer à attirer les plus grands talents, et également à donner aux jeunes le goût de la musique et de l’art dramatique», a-t-il souligné.

Marc Hervieux succédera à Jean-François Latour, directeur des études, qui a assuré l’intérim du poste de directeur général. Son mandat est d’une durée de cinq ans.

Le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec est formé de neuf écoles spécialisées en musique et en art dramatique situés dans sept villes : Gatineau, Montréal, Québec, Rimouski, Saguenay, Trois-Rivières et Val-d’Or.