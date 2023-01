Marc Labrèche sera à la tête d'une nouvelle émission, diffusée sur le réseau Noovo.

L'animateur et comédien pilotera un talk-show, dans lequel on retrouvera ses thématiques de prédilection: les sketches, les parodies et les entrevues.

Marc Labrèche accueillera également une douzaine d'invités réguliers qui seront issus de différents milieux.

Le nom du talk-show n’a pas encore été dévoilé.

Abonnez-vous à l'infolettre de Noovo Info

L'émission, qui sera filmée devant un public, sera notamment produite par Pamplemousse Média, la boîte de production de France Beaudoin.

Dans un communiqué, Marc Labrèche se dit ravi de travailler enfin avec son amie France Beaudoin. Il dit espérer que le public le suivra dans son «délire».

«C’est un réel privilège de se faire offrir un tel espace de création et de liberté», a-t-il souligné.

Marc Labrèche a déjà animé plusieurs talk-shows qui avaient fait un tabac à l'époque, dont La fin du monde est à sept heures, Le grand blond avec un show sournois et 3600 secondes d'extase.

Depuis 2018, il est également à la barre de Cette année-là, à Télé-Québec.

À lire également: Marc Labrèche parmi les membres de l’Ordre du Canada

Note de la rédaction: La chaîne Noovo et le média Noovo Info appartiennent à Bell Média, filiale de BCE.