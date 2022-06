Le spectacle Elle et moi, simplement de Marie Mai prévu ce vendredi soir au Centre des arts Juliette-Lassonde, à Saint-Hyacinthe, est annulé.

La chanteuse a des problèmes de santé. Sur sa page Facebook, elle a expliqué, allongée bien emmitoufflée dans un fauteuil, qu'elle avait un virus qui l'empêchait de parler et de chanter.

«Ça fait quelques jours que je traîne un virus qui me laisse sans voix. C'est le pire scénario pour moi, devoir canceller des shows. Ce n'est que partie remise. Je vais me reposer et on se revoit très bientôt.» - Marie Mai



Le spectacle en version intimiste avec piano à queue, guitare et percussions, est reporté au 22 septembre.



Les billets seront honorés. Pour ceux qui préfèrent un remboursement, il faut contacter la billeterie.

Ce n'est pas la première fois que Marie Mai est contrainte d'annuler un spectacle dans les derniers jours. Celui prévu le 11 juin n'a pas eu lieu à Trois-Rivières en raison d'un conflit d'horaire.