La Canadienne Rebecca Marino s'est inclinée 6-2, 6-4 devant Jessica Pegula au premier tour des Internationaux de tennis d'Australie, mardi.

Marino, 182e raquette mondiale, a plié bagage au bout d'un duel d'une heure et cinq minutes au Margaret Court Arena, peu avant minuit. Elle avait obtenu son billet pour le tableau principal féminin après avoir remporté ses trois matchs de qualifications.

La commande s'est révélée trop lourde pour la Britanno-Colombienne face à la cinquième tête de série. Pegula affrontera au deuxième tour la Française Clara Burel, 52e au monde.

L'Américaine a été particulièrement efficace avec sa première balle de service, et elle a su limiter les déchets dans son jeu. Pegula a d'ailleurs commis à peine 18 fautes directes pendant la rencontre, contre 30 pour Marino. Elle a également été beaucoup plus opportuniste en situation de bris, étant 4-en-5. En comparaison, la représentante de l'unifolié a été limitée à un seul bris en trois occasions.

Il s'agissait du premier match en carrière entre les deux joueuses. Pegula, qui a participé aux quarts de finale des Internationaux d'Australie lors des trois dernières éditions, totalise quatre titres en simple sur le circuit de la WTA.

L'élimination de Marino signifie que Leylah Annie Fernandez, la 32e tête de série, est la dernière joueuse canadienne toujours en lice au tableau principal de simple féminin.

La Québécoise affrontera d'ailleurs au deuxième tour mardi soir l'Américaine Alycia Parks, 82e joueuse mondiale.

Par ailleurs, l'Ontarienne Gabriela Dabrowski et sa partenaire de double australienne Erin Routliffe entreprendront leur parcours ce soir au premier tour en affrontant l'Américaine Ashlyn Krueger et la Tchèque Linda Fruhvirtova. Dabrowski et Routliffe sont les quatrièmes têtes de série du tournoi de double féminin.