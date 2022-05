Le conjoint de Maripier Morin, le comédien Jean-Philippe Perras, a annoncé dans une publication Instagram la naissance du premier enfant du couple.

La petite fille, prénommée Margot, est née à l’hôpital Brome Missisquoi Perkins.

Il s’agit du premier enfant pour la jeune femme et son amoureux.

Maripier Morin avait annoncé sa grossesse sur Instagram le 12 mai dernier. Dans sa publication, elle avait rendu honneur à sa mère.

«Inévitablement, je pense à toi maman. Toi à qui je parle minimum 10 fois par jour, ce qui m’a valu le surnom de grand cordon! Comme quoi, le fait d’avoir quitté la maison à 12 ans n’a pas pour autant coupé le cordon ombilical invisible qui nous lie…» affirme-t-elle.

Dans son message lancé pour la fête des Mères (en retard), Maripier parlait de sa propre mère comme d’une «Wonder Woman, d’une maman plus forte que forte, rigoureuse, travaillante, aimante, sensible, créative et présente.»

«Tu nous as accompagnés à TOUTES nos activités, nos cours en trouvant le temps d’obtenir ton certificat en littérature, en suivant toi aussi des cours de violon ET en étant à la tête de plusieurs comités. Heureusement, papa était toujours là, vous avez fait ça en équipe.»

Marie-Pier Morin a connu des dernières années houleuses. L'ancienne vedette d'Occupation double avait été au centre d'une controverse, quand l'artiste Safia Nolin l'avait dénoncée en 2020 pour agression sexuelle et harcèlement verbal — allégations qui ne s'étaient pas soldées en plaintes. Morin avait alors présenté ses excuses et mis sa carrière en veille.

Avec des informations de Jennifer Gravel, Noovo Info.