Fondateur et président-directeur général de Meta (mieux connue sous le nom de Facebook), Mark Zuckerberg a récemment confié qu’il n’aimait pas les habitudes de «défilement» des gens sur les différentes plateformes sociales, plaidant que les médias sociaux doivent servir à «établir des relations» et non pas seulement à «consommer du contenu».

Mark Zuckerberg a fait cette déclaration le 25 août dernier alors qu’il participait au podcast The Joe Rogan Experience, mettant en vedette l’ancien compétiteur et commentateur de l’UFC Joe Rogan.

Le PDG de Meta a affirmé qu’il croyait que les plateformes comme Facebook, Instagram et Twitter pouvaient être réellement bénéfiques pour le bien-être des utilisateurs lorsqu’elles étaient utilisées «pour se connecter aux autres».

«Si vous êtes juste assis là et que vous consommez des choses, je veux dire, ce n'est pas nécessairement mauvais, mais cela n'est généralement pas associé à tous les avantages positifs que vous obtenez en étant activement engagé ou en établissant des relations», a déclaré M. Zuckerberg.

Le point de vue de Mark Zuckerberg semble rejoindre celui de plusieurs chercheurs et experts qui mettent en lumière le fait qu’une utilisation excessive des médias sociaux, concentrée uniquement sur la consommation d’information et non l’interaction, peut entraîner la dépression et l’anxiété chez certaines personnes.

Le PDG de Meta milite d’ailleurs pour que les gens améliorent leur relation avec les écrans et les réseaux sociaux.

«Je ne veux pas nécessairement que les gens passent plus de temps avec les ordinateurs», a-t-il déclaré. «Je veux juste que le temps que les gens passent avec les écrans soit meilleur.»

Les diverses plateformes de réseaux sociaux reçoivent de nombreuses critiques depuis leur apparition alors que des experts les jugent «addictifs» et «nocifs» pour certaines personnes, en particulier les adolescents et les enfants.

 

