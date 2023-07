Le grand patron de l’Administration portuaire de Montréal (APM) quitte son poste pour prendre les commandes de la filiale de Via Rail responsable du chantier de trains à grande fréquence (TGF) entre Québec et Toronto.

Martin Imbleau changera de poste le 8 septembre prochain, ont confirmé Via TGF et l’APM, lundi. L’APM a ajouté qu’elle tenterait de trouver un nouveau président-directeur général dans les «plus brefs délais».

Le changement de garde survient à un moment où les entités fédérales mènent d’importants projets d’infrastructures.

Le président du conseil d’administration de Via TGF, Robert Prichard, estime que M. Imbleau est «la personne qu’il nous faut» pour mener à bien le projet ferroviaire. «Compte tenu de sa connaissance des partenaires du Corridor, particulièrement à Montréal et dans les environs, Martin apporte une expérience et une précieuse vue d'ensemble au projet», commente-t-il.

L’APM perd toutefois son dirigeant à un moment où l’incertitude plane au-dessus de son projet de port à Contrecœur sur la Rive-Sud de Montréal, qui devait entrer en service en 2027.

Le projet, dont le coût devait atteindre un maximum de 950 millions $, pourrait coûter 1,4 milliard $, selon deux sources citées par le « Globe and Mail », en avril. Une source qui ne pouvait pas être identifiée avait également confirmé ce chiffre à La Presse Canadienne.