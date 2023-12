Même après une défaite, Martin St-Louis a souvent des commentaires positifs à formuler au sujet de son équipe. Il est facile d'imaginer comment il se sentait après le match de lundi.

À la suite de la victoire de 4-2 contre le Kraken de Seattle, l'entraîneur-chef du Canadien de Montréal s'est montré des plus satisfait de la performance de sa troupe, sur un plan collectif, mais aussi du rendement individuel de certains de ses joueurs.

Ses éloges les plus sentis, il les a gardés pour Juraj Slafkovsky, même si ce dernier n'a récolté aucun point.

«Je l'ai trouvé excellent. Il a fait tellement d'actions positives sur la glace. Je sais, il n'a pas de buts ni de passes. Mais si tu as regardé le match, tu as aimé son jeu. Si tu regardes juste la feuille de pointage, ça ne dit pas tout», a lancé St-Louis au sujet de son jeune attaquant, qui a passé tout le match à la droite du capitaine Nick Suzuki et de Cole Caufield.

«Moi, c'est ça que je regarde beaucoup des joueurs, a ajouté St-Louis. C'est sûr que c'est plaisant quand ils produisent offensivement pour leur confiance et tout. Mais quand j'évalue (les joueurs), je regarde les actions qu'ils posent sur la glace. Et ce soir, il en a posé beaucoup de bonnes.»

St-Louis était aussi content pour Sean Monahan, Tanner Pearson et Josh Anderson, les attaquants qui ont marqué les quatre buts du Canadien et qui, en même temps, ont freiné de longues léthargies.

«C'est bon signe. On l'a vu venir pour Josh. Je trouve qu'il s'est retrouvé. Je suis content pour les gars qui ont cassé ça», a mentionné St-Louis en faisant allusion aux léthargies de ses trois joueurs.

St-Louis a aussi apprécié la réaction de ses joueurs au but d'Anderson.

«C'est un groupe qui s'aime beaucoup. Il y a l'empathie. Il y en a beaucoup.»

St-Louis s'est par ailleurs dit très satisfait de la performance de ses joueurs pendant tout le match et pendant la première période, en particulier.

Or, lors de cette première période, Samuel Montembeault a réalisé des arrêts de qualité qui ont permis au Canadien de retraiter au vestiaire avec une avance de 1-0.

«En général, je me suis senti beaucoup en contrôle de ce match-là. Ça prend des arrêts, des fois, pour te garder en contrôle.»