C'est officiel: Martin St-Louis sera de retour derrière le banc du Canadien de Montréal lors de la prochaine campagne.

Le CH a annoncé mercredi matin que le club et St-Louis se sont entendus sur un contrat de trois saisons.

OFFICIEL : Martin St-Louis est le 32e entraîneur-chef de l'histoire des Canadiens#GoHabsGo https://t.co/R5ZskUkMmT — Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) June 1, 2022

«Martin possède des qualités indéniables de leader en plus d'être un excellent communicateur et un passionné de hockey. Il possède un bagage d'expérience et une compréhension très approfondie de notre sport. Son arrivée à la barre de l'équipe a insufflé une énergie nouvelle à notre groupe et nous sommes enthousiastes à l'idée qu'il continue de guider notre équipe dans les années à venir», a affirmé le directeur général Kent Hughes. «Nous sommes heureux que Martin devienne officiellement l'entraîneur-chef des Canadiens de Montréal», a ajouté le DG.

Il devient ainsi le 32e entraîneur-chef de l'équipe. Ce dernier a été nommé coach par intérim le 9 février dernier quelques heures après le renvoi de Dominique Ducharme.

Une conférence de presse est prévue à 10h mercredi.

