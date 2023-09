Le défenseur québécois Mike Matheson a été nommé adjoint au capitaine Nick Suzuki, a annoncé le directeur général du Canadien de Montréal, Kent Hughes, lundi matin.

La décision a été prise par la direction hockey du Tricolore, a-t-on précisé. La direction et les joueurs du Canadien sont réunis ce matin à Laval-sur-le-Lac à l’occasion du traditionnel tournoi de golf du Canadien.



« Tous ceux qui l’ont côtoyé ont constaté qu’il est très terre-à-terre et qu’il n’a jamais cessé de progresser dans cette ligue. De plus, les joueurs ont une tonne de respect pour lui, et nous avons une tonne de respect pour son jeu. Il s’est vraiment établi dans son nouveau rôle (de leader et de vétéran défenseur) la saison dernière », a déclaré le vice-président aux opérations hockey du Canadien, Jeff Gorton, en précisant que c’est l’entraîneur-chef Martin St-Louis qui lui avait annoncé la décision la semaine dernière.

De son côté, le propriétaire Geoff Molson a profité de la tribune pour demander aux partisans d’être patients avec l’équipe cette saison. Ce plaidoyer rejoignait en quelque sorte celui de Gorton, qui a refusé de parler des séries éliminatoires _ il y a plutôt fait référence en parlant de « P word » (playoffs).

« Pour que nous soyons heureux, je pense qu’il faut observer une progression. On veut voir des individus qui deviennent plus matures et qui soient prêts à compétitionner dans la LNH encore plus que la saison dernière. C’est sûr que les blessures à nos jeunes ont ralenti (cette progression) la saison dernière, mais j’espère qu’ils reviendront cette année avec encore plus d’enthousiasme et de volonté », a mentionné Molson.

« Nos partisans sont les meilleurs, et ils ont été très patients jusqu’ici, a-t-il poursuivi. Et il est possible que nous devions leur demander encore un peu plus de patience. On verra. Mais il ne fait aucun doute que notre équipe est jeune, rapide et qu’elle déborde de talent. Je veux qu’elle poursuive son développement. Et quand elle sera prête, alors je suis certain qu’elle sera très excitante. »

Par ailleurs, le Bleu-Blanc-Rouge a ajouté que le vétéran Brendan Gallagher conservera quant à lui son titre d’adjoint au capitaine.

Âgé de 29 ans, Matheson a mené les défenseurs de l’équipe avec 34 points (8-26) en 48 matchs la saison dernière. Le défenseur de six pieds deux pouces et 195 lb a du même coup établi des sommets personnels en carrière dans la LNH aux chapitres des mentions d’assistance (26), des points (34), des points en avantage numérique (9) et du temps de jeu moyen par match (24:27).

En huit saisons dans la LNH, le joueur originaire de Pointe-Claire totalise 172 points (57-115) en 465 matchs disputés avec les Panthers de la Floride, les Penguins de Pittsburgh et le Canadien.

Matheson, qui fut sélectionné au premier tour, 23e au total, par les Panthers lors du repêchage de la LNH en 2012, a été acquis des Penguins en compagnie d’un choix au repêchage en retour du défenseur Jeff Petry et de l’attaquant Ryan Poehling le 16 juillet 2022.

Après le tournoi de golf du Tricolore, le camp des recrues se déroulera du 13 au 19 septembre au Complexe sportif CN de Brossard et au LECOM Harborcenter de Buffalo. Le camp d’entraînement du CH s’ouvrira ensuite quelques jours plus tard.

