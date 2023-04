Le grand fabricant de jouets Mattel a dévoilé mardi une première version de sa nouvelle poupée Barbie atteinte de trisomie 21, a rapporté le média CNN.

La société a expliqué que cette poupée entre dans la catégorie de jouets Mattel Barbie Fashionistas, qui souhaite lutter contre la stigmatisation des handicaps. Mattel avait auparavant été critiquée pour avoir octroyé aux jeunes filles un modèle féminin avec des dimensions corporelles irréalistes.

«Cela signifie tellement pour notre communauté, qui peut pour la première fois jouer avec une poupée Barbie qui leur ressemble», a déclaré Kandi Pickard, présidente et directrice générale de la National Down Syndrome Society (NDSS) par voie de communiqué. «Cette Barbie est un rappel que nous ne devons jamais sous-estimer le pouvoir de la représentation. C'est un énorme pas en avant pour l'inclusion et un beau moment que nous célébrons.»

La NDSS a travaillé en étroite collaboration avec Mattel afin de s’assurer que la poupée représente fidèlement une personne atteinte de trisomie 21. La forme, les caractéristiques, les vêtements et les accessoires de la poupée ont été préalablement autorisés par l’organisme.

Mattel mentionne que la robe à manches bouffantes de la nouvelle Barbie présente des papillons et des couleurs jaunes et bleues, qui sont les symboles et les couleurs associés à la sensibilisation à la trisomie 21.

Il ne s’agit pas de la première Barbie Fashionista à voir le jour, alors qu’une poupée avec une jambe prothétique, une avec un fauteuil roulant, une munie d’appareils auditifs et même une Barbie atteinte du vitiligo, une maladie entraînant une dépigmentation de certaines zones de la peau, ont également été créées.

«Notre objectif est de permettre à tous les enfants de se voir en Barbie, tout en encourageant les enfants à jouer avec des poupées qui ne leur ressemblent pas», a affirmé Lisa McKnight, vice-présidente de Mattel et responsable mondiale de Barbie & Dolls.