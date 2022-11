Environnement Canada a émis mercredi soir une multitude de bulletins météorologiques spéciaux pour la plupart des régions du Québec, de même que pour les quatre provinces de l’Atlantique, en raison du passage des restes de la tempête tropicale Nicole.

Au Québec, seules les régions de l’Outaouais, du Pontiac, du Témiscamingue, de la Baie-James, des Hautes-Laurentides et de la Basse-Côte-Nord devraient être épargnées.

Toutes les autres, de Montréal jusqu’au Bas-Saint-Laurent, subiront des conditions météo pluvieuses et venteuses vendredi soir et samedi. Les quantités de pluie seront significatives pour le sud, le centre et l'est du Québec, selon l’agence fédérale, qui ajoute que de très forts vents affecteront surtout les secteurs du centre et de l'est.

Des conditions semblables prévaudront dans les Laurentides, en Mauricie, en Estrie et en Beauce, dans la région de Québec et dans Charlevoix.

Sur la Côte-Nord, l’importante dépression apportera un mélange de précipitations pour la fin de la semaine. Les quantités de neige et de verglas pourraient être significatives sur certains secteurs, mais Environnement Canada ne peut encore les préciser. Plus au nord-est, à Sept-Îles et à Havre-Saint-Pierre, la tempête devrait se manifester sous forme d'importantes quantités de neige, de forts vents et de poudrerie, et possiblement de pluie verglaçante.

À Gaspé et à Sainte-Anne-des-Monts, de la pluie, du verglas, du grésil et de très forts vents sont attendus samedi et la combinaison de ces vents et des marées à moyennes amplitudes pourrait provoquer un déferlement de vagues le long de la côte, samedi après-midi.

En Abitibi, c’est un avertissement de pluie verglaçante qui est vigueur pour la plupart des secteurs, incluant ceux de La Sarre, de Lebel-sur-Quévillon, mais un peu plus au nord, à Matagami, des chutes de neige laisseront une accumulation de 15 à 20 centimètres à compter de jeudi après-midi jusqu'à vendredi.

La tempête #Nicole touchera la Floride ce soir. On s'attend toujours à ce qu'elle fusionne avec un front froid vendredi, apportant du vent et des précipitations dans l'est du pays ce week-end. Voici notre mise à jour pour aujourd'hui: https://t.co/W4VHdkcmCK pic.twitter.com/W7OMnnqiUa — ECCC Centre canadien de prévision des ouragans (@ECCC_CCPO) November 9, 2022

D’autre part, Environnement Canada prévoit que les vestiges de Nicole envahiront les Maritimes samedi. La pluie forte commencera tôt le matin; il pourrait tomber jusqu'à 50 millimètres de pluie jusqu’en soirée et de vents forts du nord-ouest soufflant en rafales jusqu'à 80 kilomètres accompagneront cette pluie. L’agence fédérale prévoit aussi des niveaux d'eau élevés dans la baie des Chaleurs samedi.

Terre-Neuve-et-Labrador pourrait recevoir de la pluie verglaçante ou de la neige de samedi soir à dimanche matin.