Le Québécois Maxime Comtois s'est à son tour dissocié, mercredi, de l'histoire de scandale qui éclabousse Hockey Canada.

Alors que l'enquête sur le viol collectif allégué impliquant des membres de l'équipe canadienne ayant pris part au Mondial de hockey junior 2018 a été réouverte, l'attaquant des Ducks d'Anaheim s'est joint à une longue liste de joueurs qui ont clamé leur innocence sur les réseaux sociaux.

«Les allégations sont très troublantes et je coopère avec les enquêteurs du mieux que je peux. Je n’ai pas pris part aux événements, et à ce que je sache, personne n'en doute», a-t-il affirmé sur Twitter.

