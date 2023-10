McDonald’s et Wendy’s ont remporté leur procès après avoir reçu une accusation disant que les chaînes de restauration rapide ont grandement exagéré la taille de leurs hamburgers dans leurs publicités, a rapporté le média Reuters.

Le juge américain Hector Gonzalez a rendu sa décision, affirmant qu’il n’y avait aucune preuve concrète que McDo et Wendy’s vendaient des burgers plus petits que promis, et ce, même si le plaignant Justin Chimienti dit avoir vu des publicités mensongères des deux géants de la restauration.



M. Chimienti a affirmé que McDonald’s et Wendy’s se servent de galettes de bœuf partiellement cuites afin de grossir la taille des burgers. Le résident de Long Island dénonçait par ailleurs que Wendy’s augmentait le nombre de condiments dans ses publicités.

Le juge Gonzalez a toutefois tranché McDonald’s et Wendy’s ne faisaient que comme les autres compagnies en tentant de rendre leurs produits attrayants. Il a ajouté qu’il existait des informations claires sur le poids des burgers sur les sites web des restaurants. Hector Gonzalez a estimé qu’il n’était pas suffisant de dire qu’il n’y a pas assez de condiments dans un burger, alors que cela est subjectif pour chaque client.

Reuters rapporte que, à l’instar de McDo et Wendy’s, Burger King devra se défendre face à une poursuite similaire accusant la chaîne de restauration rapide de ne pas montrer la réelle image de leur mythique Whopper sur leurs menus. Taco Bell doit également se présenter devant la justice en raison d’accusations disant que l’entreprise vend des pizzas mexicaines contenant deux fois moins de garniture qu’annoncé.