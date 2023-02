Le Parti conservateur du Canada (PCC) demande à la vérificatrice générale de déclencher une enquête sur les contrats octroyés par le gouvernement libéral de Justin Trudeau à la firme de relations publiques McKinsey.

La demande touche les quelque 120 millions de dollars — 116,8 millions de dollars, pour être exact — versés à McKinsey dans le cadre de leurs services rendus au Parti libéral du Canada (PLC).

«Jusqu’à maintenant, les libéraux ont admis avoir dépensé 120 millions de dollars en contrats pour McKinsey», a déclaré le contingent conservateur qui a signé le communiqué de presse diffusé lundi.

«Les Canadiens méritent des réponses. Ils méritent des réponses pas seulement à propos de la façon dont leur argent a été dépensé, mais aussi à propos de la manière exacte de laquelle leur argent a été dépensé et la valeur obtenue par l’entremise de ces contrats», martèle-t-on dans le communiqué.

Une enquête parlementaire sur les contrats accordés à McKinsey, menée par le Comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires, a eu lieu dans les derniers jours.

Selon les plus récentes données partagées par Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC), 116,8 millions $ ont été versés à McKinsey depuis 2015, en vertu de contrats conclus par ce ministère.

«Les données sur des contrats sont un arrêt sur image et sont sujettes à des changements», avait expliqué SPAC dans une déclaration écrite, la semaine dernière.

Dix-huit de ces contrats d'une valeur totale de 45,6 millions de dollars ont été conclus en tant que commandes subséquentes à une offre à commandes principale et nationale (OCPN), un programme en matière de contrats à fournisseur unique. Deux contrats à fournisseur unique ont été attribués en dehors de l'OCPN, dont un contrat de faible valeur (24 860 dollars) et un contrat à valeur nulle, peut-on lire dans le courriel.

SPAC souligne que ces chiffres n'incluent pas les contrats qui auraient pu être attribués par d'autres ministères et agences fédéraux en vertu de leur propre autorité. «Nous sommes en train de rassembler l'information à propos des contrats qui ont été attribués par d'autres ministères et agences, et nous pourrons ensuite fournir cette information», a-t-on indiqué.

Un contrat de plusieurs décennies octroyé à McKinsey par les libéraux de Justin Trudeau

La députée bloquiste Julie Vignola a mentionné en janvier un «contrat ouvert» sur 81 ans en posant une question à l'un des premiers témoins entendus dans le cadre de l'enquête parlementaire sur les contrats accordés par Ottawa à McKinsey.

Le gouvernement Trudeau a tenu «corriger l’information» voulant que ce contrat conclu avec McKinsey en 2019 ne viendrait à échéance qu'en 2100.

«Ce n’est pas un contrat. C’est plutôt un arrangement en matière d’approvisionnement», a précisé la présidente du Conseil du Trésor, Mona Fortier, durant la période des questions.

Avec de l'information de La Presse canadienne