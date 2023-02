L’entreprise biopharmaceutique québécoise Medicago a annoncé jeudi qu’elle mettait fin à ses opérations.

«Nous souhaitons également remercier tous et toutes les Québécois.e.s et les Canadien.ne.s qui nous ont soutenu.e.s tout au long de notre aventure, ainsi que les Gouvernements du Canada et du Québec, et nos partenaires et fournisseurs», a souligné la société mère de Medicago par voie de communiqué.

L'entreprise spécialisée dans la recherche et le développement de nouveaux vaccins à base de plantes avait réussi à produire et à faire autoriser au Canada en février 2022 un vaccin contre la COVID-19 produite sur plante.

En mai 2022, l'Organisation mondiale de la santé avait refusé le vaccin contre la COVID-19 de Medicago, pour d'autres pays, en raison des liens de la pharmaceutique québécoise avec l’industrie du tabac.

En raison de l'inflation, des changements liés à la pandémie sanitaire et à la demande mondiale actuelle, Mitsubishi Chemical a décidé de ne pas «poursuivre la commercialisation de COVIFENZMD».

«Au vu des changements importants qui se sont produits sur la scène vaccinale contre la COVID-19 depuis l'autorisation du COVIFENZMD et à la suite d'une analyse complète de la demande actuelle à l'échelle mondiale, du contexte économique en ce qui concerne les vaccins contre la COVID-19 et des défis auxquels Medicago est confrontée dans sa transition vers une production commerciale, le groupe a décidé de ne pas poursuivre la commercialisation de COVIFENZMD.»

On ne connaît toujours pas les impacts de cette cessation, qui seraient actuellement en cours d'examen approfondi, dit-on par voie de communiqué. «Le groupe communiquera au plus vite toute information si des évènements nécessitant d'être communiqués se produisent.»

DERNIÈRE HEURE l La bio pharmaceutique Medicago de Québec cesse ses opérations. L’entreprise emploi 300 personnes. #NoovoInfo — Denis Langlois (@dlanglois_info) February 3, 2023

Les activités commerciales de Medicago et ses activités régulières d'exploitation seront «considérablement» réduites et réorientées durant la procédure de liquidation.

Réactions de la classe politique

La classe politique n'a pas tardé à réagir à l'annonce de la société. Le cabinet du ministre québécois de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon, a indiqué travailler «avec le gouvernement fédéral et Mitsubishi pour trouver un repreneur».

«La technologie développée par Medicago est importante pour le secteur des sciences de la vie et nous allons travailler avec nos partenaires pour garder l'expertise et les travailleurs au Québec», a mentionné l'attaché de presse du ministre dans une déclaration écrite jeudi soir.

Il a précisé que le prêt consenti à Medicago sera repayé. En mai 2015, Québec et Ottawa ont annoncé l'attribution de prêts de 60 M$ et de 8 M$, respectivement, pour la construction d'un complexe, situé dans la Capitale-Nationale, regroupant le siège social de l'entreprise, ses activités de recherche et de développement, ainsi qu'une usine pilote et une usine commerciale de production de doses de vaccin.

La contribution de la Ville de Québec au projet s'élevait à 6,5 M$. Le maire Bruno Marchand a dit trouver dommage de voir «un fleuron qui s'envole».

«Mes pensées sont avec les familles qui ont appris une bien triste nouvelle aujourd'hui. Il faut se retrousser les manches pour conserver, à Québec, toute cette expertise dans le domaine de l'innovation en santé. Absolument!», a-t-il commenté dans un gazouillis sur Twitter.

Quel immense dommage. Un fleuron qui s’envole. Mes pensées sont avec les familles qui ont appris une bien triste nouvelle aujourd’hui. Il faut se retrousser les manches pour conserver, à Québec, toute cette expertise dans le domaine de l’innovation en santé. Absolument! https://t.co/WDLJ2y1amV — Bruno Marchand (@brunomarchand) February 3, 2023

Avec les informations de Noovo Info et de La Presse canadienne.