Le premier ministre du Québec, François Legault, a tenu à rendre hommage à Dominique Anglade, qui a remis sa démission en tant que cheffe du Parti libéral du Québec (PLQ) et députée de Saint-Henri-Saint-Anne, lundi.

«Je veux souligner le dévouement de Dominique Anglade pour le Québec, a écrit le chef de la Coalition avenir Québec sur Twitter. Ça prend du courage pour se lancer en politique. Ça prend de la détermination pour être en politique. Ça prend de l’humilité pour quitter. Merci Dominique!»

Dans le ton, on est loin du Legault qui avait appelé Anglade «cette madame» pour commencer sa dernière campagne électorale, soldée un mois plus tard par un triomphe sans équivoque de la Coalition avenir Québec (CAQ). En conférence de presse à Québec, le chef caquiste avait refusé d’appeler sa vis-à-vis libérale par son nom.

«La croissance a été meilleure au Québec qu’en Ontario. Donc, comment cette madame peut-elle dire que l’économie du Québec ne va pas bien?» avait-il lancé.

D’autres politiciens ont également remercié l’ex-cheffe du PLQ, dont le co-porte-parole de Québec solidaire (QS), Gabriel Nadeau-Dubois.

«Dominique Anglade est une femme de premières, qui apportait sincérité et dignité à nos débats, a affirmé le député de Gouin. Je me souviendrai de son engagement féministe et sa préoccupation sincère pour la santé mentale. Bonne chance pour la suite, je suis certain que son prochain défi sera digne de son talent.»

Des élus libéraux ont emboité le pas à M. Legault et M. Nadeau-Dubois, remerciant Dominique Anglade pour son travail au sein du parti politique.

Le député de Marquette et président du caucus de l’opposition officielle, Enrico Ciccone, a remercié Mme Anglade pour son engagement politique pendant les sept dernières années. «Dominique a été une députée remarquable pour les citoyens de Saint-Henri-Sainte-Anne et a marqué l’histoire de notre formation politique en devenant la première femme à y occuper la fonction de chef. Les membres de notre caucus se joignent à moi pour lui souhaiter le meilleur succès pour le futur», a-t-il déclaré par courriel.

La députée de Saint-Laurent, Marwah Rizqy a également remercié l'ex-cheffe pour son engagement et ses sacrifices sur les réseaux sociaux.

La députée de Mercier Ruba Ghazal a affirmé que «derrière la politicienne Dominique Anglade, il y a la femme».

«Je me souviendrai toujours de son témoignage personnel et très émouvant au Salon bleu du tremblement de terre en Haïti où elle avait perdu ses parents, a-t-elle mentionné sur Twitter. Bonne chance pour la suite!»

«Elle aura notamment contribué au développement économique du Québec, tout en étant un exemple de réussite pour toutes les Québécoises, a lancé le leader parlementaire de l’Opposition officielle, Marc Tanguay. Merci chère Dominique! Ce fut un privilège de travailler avec toi.»

Même au municipal, le départ d'Anglade a suscité des réactions. Valérie Plante, mairesse de Montréal, a salué «l'engagement» de la désormais ex-cheffe libérale.

«Elle a fait le choix du service public et a dédié de nombreuses années de sa vie au Québec. Par son travail et son implication, elle a montré aux femmes qu’il était possible d’aspirer aux plus hautes fonctions politiques. Merci», a écrit Mme Plante sur Twitter.

Le 3 octobre, le PLQ a obtenu le pire score de son histoire, faisant élire 21 députés et ne récoltant que 14 % du suffrage populaire, au quatrième rang des cinq principaux partis en termes d'appui populaire, derrière la Coalition avenir Québec (CAQ), le Parti québécois (PQ) et Québec solidaire (QS). Les troupes libérales forment l'opposition officielle au Salon bleu.

