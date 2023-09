Le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, Andrew Furey, se dit ouvert à négocier avec le Québec, pourvu qu’on lui «montre l’argent».

«Show us the money!» a lancé M. Furey en mêlée de presse lundi matin, à son arrivée à la 44e Conférence des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et des premiers ministres de l’Est du Canada qui se tient au Château Frontenac, à Québec.



En février dernier, lors d’une visite officielle à Saint-Jean, le premier ministre du Québec, François Legault, avait dit comprendre «la frustration et la colère» des Terre-Neuviens concernant le contrat d’approvisionnement en électricité de Churchill Falls.

Le contrat sur ce barrage situé au Labrador aurait rapporté plus de 28 milliards $ au Québec depuis sa signature en 1969, comparativement à seulement 2 milliards $ à Terre-Neuve-et-Labrador.

M. Legault avait évoqué l’idée d’offrir une indemnisation financière à la province voisine avant la fin de l’entente en 2041, afin de l’inciter à la renouveler.

Lundi, au moment d’accueillir ses homologues au Château Frontenac, M. Legault a laissé entendre qu’une entente avec Terre-Neuve-et-Labrador était névralgique pour le Québec.

«Évidemment, il va falloir, pour atteindre nos objectifs de carboneutralité, construire plus d’énergie renouvelable. Donc, je compte beaucoup sur Andrew Furey pour "upgrader" Churchill Falls, puis pour Gull Island, on a d’excellentes discussions et on est très optimiste de pouvoir avancer là-dessus», a-t-il déclaré.

À l’heure où les surplus d’électricité d’Hydro-Québec fondent à vue d’œil, M. Legault souhaite travailler avec M. Furey pour rehausser la capacité de Churchill Falls et pour lancer le projet de Gull Island au Labrador, dont la réalisation permettrait de produire 2250 mégawatts.

Pour sa part, M. Furey a invité M. Legault, lundi, à proposer une «bonne affaire» («a good deal») s’il veut que les négociations progressent. Il a rappelé à quel point le contrat de Churchill Falls avait été «pénalisant» pour ses concitoyens.

Hydro-Québec paie un tarif fixe pour l’électricité produite par Churchill Falls, soit 0,2 cent du kilowattheure, mais l’a revendue en moyenne à 8,2 cents du kilowattheure en 2022, a précisé la société d’État plus tôt cette année.

«Nous attendons impatiemment de voir ce que M. Legault et son équipe ont à proposer, a déclaré en mêlée de presse Andrew Furey.

Selon lui, les excuses formulées par M. Legault à Saint-Jean en février dernier ne suffisent pas; tout au plus ont-elles «mis la table» pour les discussions à venir, a-t-il dit.

Le 24 février, M. Legault a prononcé un acte de contrition adressé aux Terre-Neuviens, ce qui n’avait jamais été fait par un premier ministre du Québec auparavant.

Il a reconnu que le contrat de Churchill Falls était devenu «vraiment un mauvais contrat» pour les Terre-Neuviens «avec le temps».

Lundi, la question du virage vers une économie verte était au cœur des discussions à la 44e Conférence des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et des premiers ministres de l’Est du Canada.

Le Connecticut, le Maine, le Massachusetts, le New Hampshire, le Rhode Island, le Vermont, le Québec, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve-et-Labrador, de même que l’Île-du-Prince-Édouard, font partie du regroupement.