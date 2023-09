Cinq ex-policiers britanniques ont admis jeudi avoir envoyé des messages offensants et racistes sur les réseaux sociaux à propos de la Duchesse de Sussex, Meghan Markle, et d'autres personnes.

Les hommes, tous dans la soixantaine, ont été arrêtés à la suite d’une enquête de la BBC l'année dernière, qui a déclenché une enquête interne de la police.



Les accusations indiquent que les messages publiés dans un groupe WhatsApp privé faisaient référence au Prince Harry et à sa femme, Meghan, au Prince William et à Kate Middleton, ainsi qu'à la Reine Élisabeth II et à son mari, le Prince Philip. Certains messages ont également évoqué le premier ministre britannique, Rishi Sunak, l'ancienne secrétaire d'État Priti Patel et l'ancien membre du parlement Sajid Javid.

Robert Lewis, Peter Booth, Anthony Elsom, Alan Hall et Trevor Lewton ont plaidé coupable au tribunal de Westminster de Londres d'avoir envoyé des messages racistes grossièrement offensants. Tous sont d'anciens membres du département de la police métropolitaine de Londres et ont passé du temps au sein de la branche de protection parlementaire et diplomatique de la force, qui protège les politiciens et les diplomates.

Un sixième ancien officier, Michael Chadwell, a nié une accusation similaire et devrait être jugé le 6 novembre. Les autres doivent être condamnés le même jour.

L'actrice américaine métisse Meghan Markle a épousé le Prince Harry, petit-fils de la reine, au château de Windsor en 2018. Au début de l'année 2020, ils se sont éloignés de leurs devoirs royaux et ont quitté le Royaume-Uni, citant ce qu'ils ont qualifié d'intrusions insupportables et de commentaires racistes des médias britanniques.