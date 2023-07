Meta est sur le point de dévoiler une nouvelle application qui semble imiter Twitter - un défi direct à la plateforme de médias sociaux appartenant à Elon Musk.

Une application, appelée Threads, est apparue sur l'App Store d'Apple, indiquant qu'elle ferait ses débuts dès jeudi. Elle est présentée comme une «application de conversation basée sur du texte» qui est liée à Instagram, la liste qui ressemble à l'expérience de «microblogging» de type Twitter.

«Threads est l'endroit où les communautés se réunissent pour discuter de tout, des sujets qui vous intéressent aujourd'hui à ce qui sera tendance demain», a-t-on expliqué.

Les utilisateurs d'Instagram pourront conserver leurs noms d'utilisateur et suivre les mêmes comptes sur la nouvelle application, selon les captures d'écran affichées sur la liste de l'App Store. Meta a refusé de commenter l'application.

Musk a répondu «oui» à un tweet du co-fondateur de Twitter, Jack Dorsey, disant : «tous vos fils nous appartiennent», ainsi qu'une capture d'écran de la section de confidentialité de l'App Store montrant quelles informations personnelles pourraient être collectées par la nouvelle application Meta.

